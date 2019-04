El periodista deportivo Marcelo Lewandowski cree que el departamento Rosario "es como una miniprovincia" y que el senador debe ser "el articulador de las distintas problemáticas". Como aspirante a una banca en la Cámara alta provincial desde el espacio que lidera la candidata a gobernadora María Eugenia Bielsa; Lewandowski cree que "el socialismo ha cumplido mal ese rol porque siempre puso al municipio de Rosario por encima de los proyectos integrales que esperan concretar muchas localidades del sur provincial".

"Yo creo que el senador provincial tiene que tener mucho protagonismo. Tiene que ser un articulador de las políticas. Si se da que es del mismo signo que el gobierno provincial mucho mejor, pero si no también porque hay una necesidad de gestión en el territorio que es muy evidente", dijo el candidato y aseguró que "hay que decir que Rosario quizás tenga cierta autonomía por la preponderancia que tiene, pero en los pueblos y ciudades vecinos es muy notorio que el departamento no está articulado y ahí es donde cumple un rol fundamental el senador".

Explica que por eso dice que "el departamento Rosario es como una provincia en sí, por tamaño, por densidad de población y hay que atenderlo desde esa perspectiva. El desarrollo demográfico que ha tenido no se corresponde con los servicios básicos que deben acompañarlo y que vemos que han llegado tarde o directamente no han llegado". Y está convencido de que "el socialismo ha reflejado muy mal el rol del senador departamental al tener también la provincia y la intendencia de Rosario. Le ha restado funciones y protagonismo en el territorio que hay que recorrer permanentemente".

El tema de la producción y el empleo "hoy es insoslayable en la agenda del departamento Rosario. Hace poco estuve en Acebal y al ingresar al despacho del jefe comunal me tropecé con un montón de bolsas de alimentos. Y las autoridades me contaron que están repartiendo esos bolsones porque hoy son una demanda primordial en las barriadas pobres. Y estamos hablando de una población que tiene 35 fábricas dedicadas al calzado y que hoy están casi paralizadas por la caída de las ventas y las tarifas". Entonces "la producción es un tema fundamental que si bien depende de la macroeconomía nacional, el gobierno de la provincia puede hacer muchas cosas que el Frente Progresista no ha hecho", agregó Lewandowski.

"Por ejemplo el tema de la salud pública que tiene una gran fortaleza en Rosario, uno imaginaba que estaba muy bien cubierto en todo el departamento pero resulta que te encontrás con dispensarios que tiene que solventar la comuna. Con centros de salud a los que les mandan profesionales de especialidades que no son tan demandadas, y un sinnúmero de situaciones que hay que mejorar".

Respecto de sus aspiraciones, el candidato sostiene que "ojalá el próximo gobierno, que no tengo dudas será el de María Eugenia Bielsa, pueda compatibilizar el trabajo de la escuela y los clubes como grandes centros de contención. Hoy los clubes están a la buena de dios, dependiendo a veces de que llegue algún cheque de la política para una ayuda puntual. Pero tiene que haber una política integral para este sector que cumple un rol fundamental en la sociedad".

Lewandowski no duda cuando señala que "lo que me decidió a participar en política y hacerlo en el sector que lidera María Eugenia Bielsa, es la coherencia ideológica y de conducta que ella ha tenido en todos estos años. Yo salgo a la calle y digo que estoy acompañando a María Eugenia y no tengo que explicar más nada. Para alguien como yo que debuta en la arena política y que tiene fuertes convicciones desde hace mucho tiempo, esa es una gran ventaja y una invitación a comprometerse".