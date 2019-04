Tras sumar dos empates en dos jornadas, River Plate irá hoy en busca de su primer triunfo en la edición 2019 de la Copa Libertadores cuando visite, a las 19.15, a Internacional de Porto Alegre, en Brasil, por el Grupo A. El elenco de Marcelo Gallardo no podrá contar con su figura, Franco Armani, marginado por los próximos tres encuentros a causa de un desgarro. El vigente campeón igualó 1-1 en el debut con Alianza Lima como visitante, y, luego, no pasó del 0-0 con Palestino en el Monumental. Por su parte, el equipo donde es suplente Andrés D'Alessandro, tiene puntaje perfecto tras vencer 1-0 a los chilenos a domicilio y 2-0 a los peruanos como local. Además, a la misma hora, Godoy Cruz (0-0 con Olimpia en Mendoza y 1-1 con Sporting Cristal en Lima) se medirá con Universidad de Concepción en Chile (5-4 a los peruanos en casa y 1-1 con los paraguayos en Asunción) por el Grupo C. Más tarde, Huracán (0-1 con Cruzeiro en Parque Patricios y 1-1 con Emelec en Guayaquil) viajará a Venezuela para enfrentar a Deportivo Lara (0-0 con los ecuatorianos en Venezuela y 0-2 con los brasileños a domicilio) a las 21.15, por el B.

INTERNACIONAL: Lomba; Zeca, Moledo, Cuesta, Iago; Edenilson, Dourado, Patrick, Pottker; Sobis, N. López. DT: O. Hellmann.

RIVER PLATE: Lux; Montiel, M. Quarta, Pinola, Angileri; E. Pérez, Ponzio, Zuculini, I. Fernández; Pratto, Borré. DT: M. Gallardo.

Estadio: Internacional (Porto Alegre, Brasil).

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Hora: 19.10.

TV: Fox Sports.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION: Muñóz; Pacheco, Rolín, Mencia, Cordero; Ballón, Camargo, Maturana, Droguett; Orellana, Rubio. DT: F. Bozán.

GODOY CRUZ: R. Ramírez; Elías, Abecasis, Viera, T. Cardona; A. González, Andrada, Henríquez, Bullaude; Lucero o Ramis, S. García. DT: L. Bernardi.

Estadio: Universidad de Concepción (Concepción, Chile).

Arbitro: Braulio Machado (Brasil).

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports.

DEPORTIVO LARA: Salazar; Anzola, Di Giorgi, Miers, Aponte; Centeno, Manzano, Yriarte, Vargas; Frutos, Di Renzo. DT: L. González.

HURACAN: A. Silva; Chimino, Mancinelli, Alderete, W. Pérez; Auzqui, Rossi, Damonte, Roa; Gamba, A. Chávez. DT: A. Mohamed.

Estadio: Deportivo Lara (Lara, Venezuela).

Arbitro: Leodán González (Uruguay).

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports.