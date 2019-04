El dueño de una remisería de Villa Domínico dijo que el comisario muerto en el tiroteo entre policías ocurrido el pasado en Avellaneda lo había extorsionado el mes pasado para no clausurar su local. El comerciante, de nombre Daniel, declaró que reconoció al fallecido comisario Hernán David Martín como quien encabezó la maniobra junto al policía Eduardo Ángel Franicevich, quien permanece detenido por el enfrentamiento. La fiscal a cargo de la causa por el tiroteo, María Soledad Garibaldi, dijo que no hay radicada una denuncia formal sobre lo relatado por el comerciante aunque investigará si se radicó en otra dependenci. Según Daniel, “hace aproximadamente un mes allanaron mi local y como estaba todo en regla empezaron a buscar cosas raras. Yo no quería ponérmelos en contra porque la represalia podía venir por otro lado. Le dije (a Martín) ‘decime qué puedo hacer para que no me cierres el negocio’ y él me respondió: ‘Bueno, mirá, yo no te voy a decir cuánta cantidad de plata me tenés que dar pero fijate lo que podés y dáselo al gordito (Franicevich)’, que era uno de los que estaban con él”, indicó Daniel.