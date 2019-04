Presencias y ausencias: “Es una propuesta elaborada por un equipo, mucho de los cuales están aquí y otros que no pudieron estar”, aseguró Sergio Massa como para evitar decir que no estuvieron sus principales referentes económicos: Roberto Lavagna, Aldo Pignanelli ni el empresario y diputado Ignacio De Mendiguren. Entre los participantes estaban Graciela Camaño, Mirta Tundis y Alejandro Grandinetti. Sobre la hora se sumó el diputado Marco Lavagna, que buscó no convertirse en eje de la pulseada entre Massa y su propio padre por la candidatura presidencial del espacio opositor. Sí estuvo uno de los secretarios generales de la CGT, el barrionuevista Carlos Acuña.

Redes: En medio del coqueto Pabellón Frers de la Sociedad Rural, también hubo un espacio para el equipo que se encarga de las redes sociales. Es el mismo equipo que acompañó, filmó, grabó y difundió en las redes sociales, el raid de 24 mil kilómetros que Massa realizó en su propio vehículo junto a diferentes dirigentes políticos y sociales por más de una veintena de ciudades. Massa logró así transmitir muchas de sus propuestas, aunque lo que más repercutió en las redes fueron sus cuestionados gustos musicales y su desafinado tono a la hora de acompañar esas canciones.