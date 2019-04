La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, -o Norita, como muchos la llaman con cariño- perdió el bastón que desde hace varios meses la acompaña a todas las actividades, marchas y eventos. Lo trajo de Japón, a donde viajó para conocer la historia de las mujeres víctimas de abuso durante la guerra. Lo olvidó hace unos días apoyado en la entrada de su casa, en Castelar.

“Una noche de estas al llegar a su casa de Castelar se lo olvidó apoyado contra la puerta. Cuando se dio cuenta, salió y ya no estaba”, contaron desde la radio La Retaguardia, a donde Norita llamó para que la ayuden a difundir la búsqueda. “Por qué no avisan ustedes. Quizá alguno pensó que lo dejé abandonado y al enterarse me lo devuelve", les contó Nora.

En las redes sociales, cientos de usuarios replicaron el mensaje con el hashtag #ElBastónDeNorita para poder recuperar el bastón olvidado y devolvérselo como gesto de gratitud por su compañía en tantas otras luchas. “Ayudanos a encontrar el bastón de Norita, que quedó olvidado en alguna parte. Capaz el pobre no le pudo seguir el ritmo, pero ella lo quiere y lo necesita. Si lo encontraste, avisanos por favor. Norita tiene que seguir caminando”, escribió en su cuenta Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi).

