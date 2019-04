Cines

4x4

Con Peter Lanzani y Dady Brieva. Dir: Mariano Cohn. SAM 13 años.

Hoyts: 12.40, 13.50, 16.00, 17.30, 18.10, 20.20, 22.30, 23.10 hs; tras sáb, 00.50 hs.

Nuevo Monumental: *13.10, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.50 hs. (*Función cancelada sáb 6 y dom 7)

Showcase: 12.05, 12.30, 12.50, 14.10, 14.30, 14.50, 16.15, 16.35, 16.55, 18.15, 18.35, *19.55, 20.15, 20.35, 22.05, 22.25, 22.45 hs; tras vie y sáb, 00.10, 00.30, 01.05 hs. (*Función cancelada hoy)

Village: 13.30, 14.30, 15.00, 15.45, 17.20, 18.00, 19.20, 20.30 21.15, 22.00, 23.00, 23.30 hs; tras vie y sáb, 00.15, 01.00, 01.30 hs.

A DOS METROS DE TI

Con Cole Sprouse y Haley Lu Richardson. Dir: Justin Baldoni. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.10, 17.10 hs. Sub: 19.35 hs.

Village: Cas: 18.45 hs.

AFTER

Con Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. Dir: Jenny Gage. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: Sólo mie 10, 22.00 hs.

Showcase: Sub: Sólo mié 10, 21.30 hs.

Village: Sub: Sólo mié 10, 22.00 hs.

CAPITANA MARVEL

Con Brie Larson y Samul L. Jackson. Dir: Ryan Fleck y Anna Boden.

Hoyts: 2D Cas: 14.45, 20.10, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 18.00 hs. 2D Cas: 22.40 hs.

Showcase: 2D Cas: 12.00, 14.30, 17.05, 19.40, 22.25 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 2D Sub: 20.20, 22.50 hs.

Village: 3D Cas: *22.15 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 13.30, 16.15, **19.00, 21.45 hs; tras vie y sáb, 00.30 hs. 2D Sub: 22.45 hs. (*Función cancelada mié 10) (**Función cancelada el Sáb 6)

CEMENTERIO DE ANIMALES

Con Amy Seimetz y John Lithgow. Dir: Dennis Widmyer y Kevin Kolsch. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.20, 17.40, 20.20, 22.50 hs; tras sáb, 00.40 hs. Sub: 20.00, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: *13.30, 15.40, 17.40, 19.50, 22.45 hs. Sub: 22.00 hs. (*Función cancelada sáb 6 y dom 7)

Showcase: Cas: 12.50, *15.40, 17.50, 20.00 hs. Sub: 12.20, 15.20, 17.30, 20.25, 22.15, 22.50 hs; tras vie y sáb, 00.25, 01.10 hs. (*Función cancelada sáb 6)

Village: 4D Cas: 20.30 hs. 4D Sub: 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 14.15, 15.15, 17.30, 18.45, 19.45, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.15 hs. 2D Sub: 21.00, 23.15 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3

Animación. Dir: Dean DeBlois. ATP.

Showcase: Cas: 12.00 hs.

Village: Cas: 18.45 hs.

DUMBO

Con Colin Farrell y Eva Green. Dir: Tim Burton. ATP.

Hoyts: DBOX 3D Cas: 14.00, 16.30, 19.00, 21.30 hs. 2D Cas: 12.30, 13.00, 15.00, 15.30, 17.20, *17.50, 20.40 hs. 2D Sub: 23.00 hs. (*Sólo vie 5 y sáb 6)

Nuevo Monumental: 3D Cas: *13.45, 15.50, 20.30 hs. 2D Cas: *13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 22.10 hs. (*Función cancelada sáb 6 y dom 7)

Showcase: 3D Cas: 12.50, 15.15, 17.40 hs. 2D Cas: 12.30, 13.10, 14.35, 14.55, 15.35, 17.00, 17.20, 18.00, 19.25, 19.45, *21.50 hs; tras vie y sáb, 00.20 hs. 2D Sub: 20.05, 22.30 hs; tras vie y sáb, 01.00 hs. (Función cancelada mié 10)

Village: 3D Cas: 14.30, 17.00, 19.30 hs. 2D Cas: 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 18.00, 18.30, *20.00, 20.30, 22.30, 23.00 hs; tras vie y sáb, 01.00, 01.30 hs. 2D Sub: 21.00, 23.30 hs. (*Función cancelada el Jue 4)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD SIN FRONTERAS

Con Viggo Mortensen y Maheshala Ali. Dir: Peter Farrelly. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.20 hs; tras vie y sáb, 01.05 hs.

LA GUARIDA DEL LOBO

Con Gastón Pauls y José Luis Gioia. Dir: Alex Tossenberger.

Village: 16.40 hs.

LAS DOS REINAS

Con Saoirse Ronan y Margot Robbie. Dir: Josie Rourke. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.00, 19.20 hs.

LOS PAPELES DE ASPERN

Con Jonathan Rhys Meyers y Vanessa Redgrave. Dir: Julien Landais. SAM 13 años.

Cines del Centro: 14.45, 16.30, 18.20, 20.10, 22.00 hs.

NOSOTROS

Con Lupita Nyong'o y Winston Duke. Dir: Jordan Peele. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.10, 14.40 hs. Sub: 22.00 hs; tras vie y sáb, 01.10 hs.

PALAU

Con Gastón Pauls y Santiago Achaga. Dir: Kevin Knoblock. ATP.

Hoyts: Cas: sólo hoy, 18.00 hs.

Showcase: Sub: Hoy, 20.00 hs; sáb 6, 15.00 hs.

Village: Cas: hoy, 20.00 hs; sáb 6, 19.00 hs.

SHAZAM

Con Zachary Levi y Asher Angel. Dir: David F. Sandberg. SAM 13 años.

Hoyts: DBOX XD 3D Cas: 13.15, 16.15, 19.15 hs. DBOX XD 3D Sub: 22.15 hs. 3D Cas: 12.50, 15.50, 18.50, 21.40 hs; tras sáb, 00.30 hs. 2D Sub: 14.10, 17.00, 19.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: *13.00, 15.30, 17.55, 20.20 hs. (*Función cancelada sáb 6 y dom 7)

Showcase: 3D Cas: 13.45, 16.30,19.50 hs. 2D Cas: 13.25, 14.10, 16.10, 16.50, 19.00, 21.45 hs; tras vie y sáb, 00.35 hs. 2D Sub: 19.20, 22.10, 22.35, *22.50 hs; tras vie y sáb, 00.55, 01.15 hs. (*Sólo se emite hoy)

Village: 4D Cas: 15.00, 17.45 hs. 3D Cas: 13.45, 16.30, 19.15, 22.00 hs; tras vie y sáb, 00.45 hs. 2D Cas: 14.30, 17.15 hs. 2D Sub: 20.30, 22.45 hs; tras vie y sáb, 01.30 hs.

UN LADRÓN CON ESTILO

Con Robert Redford y Sissy Spacek. Dir: David Lowery. SAM 13 años:

Cines del Centros: 14.50, 16.40, 18.35, 20.30, 22.20 hs.

VAN GOGH: EN LA PUERTA DE LA ETERNIDAD

Con Willem Dafoe y Oscar Isaac. Dir: Julian Schnabel. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.20, 19.30, 21.40 hs.

YO, MI MUJER Y MI MUJER MUERTA

Con Oscar Martínez y Carlos Areces. Dir: Santi Amodeo. SAM 16 años.

Cines del Centro: 17.25, 21.45 hs.

¿Dónde están?

CINE ARTEON

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1.

C. C. CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO CINE PÚBLICO

Santa Fe 1120.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Dread Mar I. Presentando su nuevo disco `Caminarás caminos´. Sáb 6, 21.30 hs. Vta online: www.ticketek.com.ar

Las Pastillas del Abuelo. Junto a Jeites. Sáb 13, 21 hs. Vta online: www.tuentrada.com

Ciro y Los Persas. Presenta "Naranja Persa 2". Sáb 4 mayo, 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Elvis Lies. Repaso por los orígenes de The Beatles. Dom 7, 21.30 hs.

Esteban Maxera Cuarteto. Jazz fusión. Lun 8, 21.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Axel. Presenta Tour "Volver a Ser". Sáb 11 mayo, 21 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

A Cara Lavada. El grupo vocal presenta "Canciones Compartidas". Mañana, 21 hs.

Juan Salinas. Presenta su disco debut junto a su padre, Luis Salinas. Sáb 6, 21.30 hs.

C.C. PARQUE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

El viento que viene. Homenaje al cantautor Rafael Alberti. Dom 7, 20 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación.

The Gypsies. La banda gitana presentará gran parte del repertorio de los Gipsy Kings. Vie 17 may, 21 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Rock con perfume de mujer. Cantora, homenaje a Mercedes Sosa. Hoy, 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida 1223.

Lisandro Aristimuño. En su nueva gira. Sáb 6, 21.30 hs.

Michael Jackson Experience. El homenaje más premiado de "El Rey del Pop". Vie 12, 21 hs

Dios Salve a la Reina. Celebra sus 20 años. Vie 10 y sáb 11 may, 21 hs.

Víctor Heredia. 50 años de trayectoria artística. Sáb 29 jun, 21 hs.

Entradas: boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar.

FAUNA

Tucumán 1016.

Connie Isla. Mañana, 21 hs.

Andrés Ini. Presentando su stand up musical "Te canto la posta". Sáb 6, 21 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Come As You Are Fest. Seattle Supersonics, con los mejores tributos a Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam y Arctic Monkeys. Mañana, 19 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

Bulldog. Presentando "Simplemente Bulldog". Sáb 6, 21 hs.

Coti y Los Brillantes. Coti Sorokin y su banda. Sáb 4 may, 22 hs.

METROPOLITANO

Junin 501.

Slash. El legendario guitarrista de Guns N´ Roses llega a Rosario junto a Myles Kennedy & The Conspirators. Mié 15 mayo, 19 hs.

Vta online: www.turboentrada.com

MONO CLUB DE MÚSICA

Santa Fe y Santiago.

Esa Te La Debo. Murga, por 1º vez en Rosario. Sáb 6, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Iria Braga. Junto al piano de Juan Barallobres y Flor Croci como artista invitada. Hoy, 21.30 hs.

Marcelo Arce. Gala Freddie Mercury. Mañana, 21.30 hs.

Pedro y Cómplices. Presenta Nebulosa Máquina, junto a Toni Temple como artista invitado. Sáb 6, 21.30 hs.

Las Migas. La banda española de flamenco-fusión se presenta en el marco de su gira 15 años. Dom 7, 20 hs.

Nito Mestre. Recorrido por todas sus canciones. Mar 9, 21 hs.

Julián Rossi. Presenta "Precolombino". Vie 12, 21.30 hs. Ent grat.

Fabiana Cantilo. Dúo junto a Marian Pellegrino. Sáb 13, 21 hs.

Zapateá Lechuza! Presenta "Lub Dup". Sáb 13, 21.30 hs.

Pancho Varona. Presenta "Historias de canciones". Dom 14, 20.30 hs. Anticipadas en el teatro y por Ticketway.com.ar

Nüde + Motumbo. Bandas rosarinas de rock, pop, indie y funk. Jue 25, 21 hs.

Serenata. Tangos y canciones populares. Vie 26, 21 hs.

Graffiti. La banda del rock rosarino de los 80' vuelve con la formación original. Sáb 27, 21.30 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Rata Blanca. Recorrido musical por sus temas más icónicos. Sáb 27, 20 hs.

La 25. Gira marginados, único show. Sáb 11 may, 20 hs.

Teatros

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Sin Filtro. Con Gabriel Goity, Carola Reyna, Carlos Santamaria y Muni Seligmann. Nueva comedia de Florian Zeller. Dir: Marcos Carnevale. Mañana y sáb 6, 21 hs. Anticipadas en el teatro y por Ticketek.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Filosofía a la gorra por Diego Singer. Acercamiento a la obra de Walter Benjamin. Sáb 16, 20 hs.

EL CÍRCULO

Mendoza y Laprida.

Preguntas de la Historia y la Filosofía. Felipe Pigna y Darío Sztajnszrajber con su nuevo espectáculo. Jue 11, 20.30 hs.

Entradas: en boletería del teatro o por www.ticketek.com.ar

LA COMEDIA

Mitre 958.

Bang Bang! Y somos historia. Comedia para toda la familia. Con Federico Giusti y Mariano Rey. Dir: Julieta Pretelli y Pablo Razuc. Vie de feb, 21.30 hs.

Automenaje. Con Damián Dreizik. Dir: Alfredo Allende. Sáb de feb, 21.30 hs.

El Vestidor. Con Arturo Puig y Jorge Marrale. Pieza teatral de Ronald Harwood. Dir: Corina Fiorillo. Vie 10 y sáb 11 de mayo, 21 hs.

Anticipadas en boleteria y por 1000ticket.com.ar

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Pedir demasiado. Obra de Griselda Gambaro. Dir: Mirna Remes. Sáb de abril, 22 hs. Reservas c/Dto. 3413650928.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Vacas sagradas. Obra de Daniel Dalmaroni. Dir: Walter Operto. Vie de abril, 20 hs.

Lúcido. Obra de Rafael Spregelburd. Dir: Walter Operto. Sáb de Abril, 22 hs.

Reservas c/Dto. 3413650928.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Elvira Sastre y Andrea Valbuena. Poetisas españolas. Hoy, 21 hs.

Laurita tiene muchas coas que hacer. Ficción autobiográfica teatral de Ricardo Arias. Con Laura Copello. Sáb 13, 21 hs.

Nico de Tracy. Presenta "Artesanal" Stan up. Vie 26, 21.30 hs.

Federico Simonetti. Nuevo unipersonal de Stan up. Sáb 27, 21.30 hs.

Para Pibes y Pibas

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848

Mar a vie de 9 a 17hs. Sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.