ALBERTO BASSI: UNA PANZA PELUDA EN LA PENUMBRA

Vuelve a Capital el show de monólogos y canciones de sexo y humor comandado por Alberto Bassi, quien comenzóhace cuatro décadas interpretando poemas y canciones en diversos idiomas hasta que en 1985 presentó su primer espectáculo con sus propios temas eróticos: “Amor y barcos”. El autor de libros de poemas, monólogos y relatos cortos desembarca directo desde La Plata con su varieté “Una panza peluda en la penumbra”, para compartir con el público el aroma de un slip rojo en la oscuridad, entre otros, varios y múltiples fetiches.

Sábado 6 de abril a las 22 en El Imaginario Cultural Bar, Guardia Vieja 3799.

COLOQUIO INTERNACIONAL: LOS MIL PEQUEÑOS SEXOS

Encuentro multidisciplinario junto a reconocidxs especialistas locales e internacionales para abordar debates fundamentales dentro de los estudios de género y las sexualidades, con un espacio dedicado a revisar las escrituras e imágenes que representan las distintas concepciones contemporáneas del género y las resistencias a los sistemas de normalización. Exponen Sylvia Molloy, María Moreno, Rita Segato y muchas otras personalidades. Organiza la Maestría en Estudios y Políticas de Género y Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género, con entrada libre y gratuitacon inscripciónprevia. Más info y programa completo en untref.edu.ar

Miércoles10 y jueves 11de abril desde las 10 en Centro Cultural Borges, Viamonte 525.

FIESTAS

Namunkurá Luxuria. Edición especial Fetish party en una propuesta bien trash para celebrar una noche para atrevidxs. Estarán May MC Laren por primera vez en la cabina, junto a Raúl Escobar y Towahot. Hostea: Ihona Tempura. Dress Code: Fetish, llevá tu morbo a la pista. Viernes 5 de abril a las 23:45 en Réquiem Bs. As., Av. de Mayo 948.

Hiedrah Club de Baile #60. Tayhana, co-fundadora y jefa espiritual, vuelve para cerrar su tour por Sudamérica en casa propia. Acompañan Desdel Barro, Braian y Aggromance. Abre la pista por primera vez Escorpio, recién llegadas de Chile. Sábado 6 de abril a las 23:55 en Beatflow, Av. Córdoba 5509.

TERTULIAS

Marea de Artistxs Transfeministxs. Ciclo de música y arte transfeminista para todxs. En la primera edición del año se presentan La Diabla Giancarlo Scrocco, Flor Curcio, Chichi Neitor y Mechi Chiappe. Barra promo y entrada al sombrero. Sábado 6 de abril a las 21 en La Casa de Teresa, Acuña de Figueroa y Humahuaca.

Convergencia Poética. Vuelve el ciclo de poesía y música en su cuarta edición. Lecturas de Kari L. Morillo Ardizzone, Alat Saile, Nicolás Cristaldo, Malu Kruk y Gaby Rot. Musicaliza Spadnout Ciruela. Micrófono abierto a partir de las 23. Miércoles 10 de abril a las 22 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.

Nos tiramos a la pileta. Escenario abierto de la 3° entrega del ciclo, con artistas que se postularon para mostrar lo que saben hacer. Presenta Maia Duek. Poesía de Carolina Unrein y Carla Yanell. Burlesque por Sabrina Ramírez. Relatos de Lucas Gendroty y Romina HM. Teatro por Agus Lalli. Música de Tom Harris is ok, Sabrina Soledad Dub y Débora Rodríguez. Cierre musical por Grieta Rambo. Sábado 6 de abril a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Jungla Vol. 2. Segunda edición del ciclo con la presencia de Femigansta + Julia Bravo, Ft. Macha Kiddo, Camila Isabel B2b Bond y Morita Vargas. Sábado 6 de abril a las 23:55 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Cena en Osos. Encuentro, cena y cosas dulces para compartir a la hora del café. Invitación abierta a acercar alimentos no perecederos para compartir con la Casa Trans. Sábado 6 de abril a las 21 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Folklorazo Queer. Organizado por la Compañía Ñanduti, con clases, peña y músicas en vivo para bailar hasta quedar exhaustxs. A las 20:30: clase a cargo de las profes Sol Pérez y Cami Manero, Bailecito y Carnavalito. A las 22: peña integradora, y a las 23, tocan Las Charangas en vivo. Entrada a la gorra. Jueves 11 de abril a las 20:30 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

La Nave Abnormal. 8º edición con lxs artistxs más calientes, expos, lecturas, performances y música en vivo. Acompaña durante la noche: Cecilia Gambluch. Expos de Lea Lag PH, Mica.g y Ambar Violeta Ph. Lecturas de Patricia A. Fogelman y Carolina Lesta. Música en vivo: Beba León. Sábado 6 de abril a las 21 en Tano Cabrón - Teatro & Bar, Jean Jaurés 715.

Sin Goyete - Noche de purga. Monólogo y purga artística para hacer catarsis de todos los conflictos que nos atraviesan y suceden. Conduce Ramona Flagüers. Jueves 11 de abril a las 21:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TALLERES

Impro teatral. Coordinado por Fabio “Mosquito” Sancineto, precursor de la improvisación en Argentina. Dos niveles, comienza en abril por zona Congreso. Toda la info e inscripción enviando un mail a [email protected]

Tecno para tod*s. Taller de introducción a la edición de video mediante herramientas básicas de edición, sincronización de sonido, títulos y efectos, para trabajar principalmente con filmora/wondershare y otras propuestas. Gratis para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras personas trans*. Jueves 11 de abril a las 16 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

ASAMBLEA

Encuentro No Binarie. Nueva asamblea para seguir conociéndose, charlar y pasar una tarde juntes, merendar y compartir experiencias. Sábado 6 de abril de 15 a 18 en Plaza Libertad, Libertad 900.

LIBROS

Lo que contienen los cuerpos. Presentación del nuevo libro de Vanesa Diambra, una novela de sexo, fármacos y religión en una combinación queer y explosiva publicada en la Colección Teatral Altas Llantas,que recupera las aventuras de Malena y Quique, protagonistas de su primera obra dramatúrgica Del otro lado del guardarropas.Habrá lecturas, perfos y música en vivo. Miércoles 10 de abril a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Filósofa Punk. Se presenta el último libro de la filósofa y escritora Esther Díaz. Dialogarán con la autora Lux Moreno y Juan Carlos Kreimer. Sábado 6 de abril a las 17 en Dain Usina Cultural, Thames 1905.

TEATRO

Tragaperras. Protagonizada por Fabio “Mosquito” Sancineto, la obra explora la historia de tres sueños: Aurora la ludópata, Roque, quien sueña con levantarse de su silla de ruedas, y Karina, mesera y narradora testigo. Estreno: sábado 6 de abril a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.

JORNADA

Feminismos, disidencias, sexualidades y educaciones populares. Segundo conversatorio del ciclo Praxis en Diálogo, organizado por la CEIP Histórica con la presencia de Dora Barrancos, Marta Dillon, Diana Maffía, Paula Alvarado, Lara María Bertolini y Ana Clara Benavente. Modera Cecilia Giana. Viernes 5 de abril a las 18:30 en Centro Cultural IMPA - La Fábrica, Querandíes 4290.

CINE

J’ai tué ma mère. Proyección del primer film de Xavier Dolan, una historia de relaciones entre una madre con su hijo adolescente plagada de pinceladas autobiográficas, momentos de acidez, comedia y alta tensión. Martes 9 de abril a las 21 en La Gran Jaime, Aráoz 832.

Ciclo Irix. A la espera del estreno del último film de Pedro Almodóvar, René invita a un recorrido por su obra a través de una selección de entrevistas y escenas de sus películas. Jueves 11 de abril a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Cine en Osos. Todos los viernes de abril, una película para compartir en pantalla grande y entre amigues. En la primera edición se proyectará el clásico local Esperando la carroza. Entrada libre y gratuita, con un alimento no perecedero para compartir con la Casa Trans. Viernes 5 de abril a las 20 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

RECITALES

Kumbia Queers. La banda que lleva once años de formación y giras alrededor del planeta se presenta para ejecutar en vivo el punk, la cumbia y el tropipunk que las caracteriza. Viernes 5 de abril a las 21 en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. 10º temporada de canciones, poesías y canto colectivo junto a Susy y la Bandada de Caro Bonillo, Sole Penelas, Solana Biderman y Horacio Vázquez. Danza por Carla Morales Ríos. Poeta invitadx: Mauricio Martínez Sasso. Viernes 5 de abril a las 21:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Violetas Charangueras. Tercera edición del ciclo con la presencia de Sara Mamani, dúo Fernández-Rossi y como invitada internacional: Luciel Izumi, desde Bolivia. Domingo 7 de abril a las 18 en La Conversa, Castro Barros 809.

Los Besos y Rosal. Comparten escenario por primera vez para presentar sus discos Copia viva y Te agradezco el amor, además de adelantar material de sus próximos trabajos. Viernes 5 de abril a las 21 en Xirgu Espacio Untref, Chacabuco 875.

DANZA

Menea. Segunda edición del Ciclo de danzas por y para disidencias, con muestras de estilos urbanos, expresión corporal-danza, rituales salvajes, danzas sucias y mucho más. Viernes 5 de abril a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

El Despelote. Ciclo de tango queer con la milonga de los lunes. A las 21:30, clase de Tango de Roles Libres con Esteban Mioni y Edgardo Fernández Sesma. A las 22:30, Milonga libre con entrada gratuita. Lunes 8 de abril a las 21 en La Paz Arriba, Montevideo 421.

FERIAS

Mercado Feliza. Más de 40 productorxs ofrecen sus trabajos para promover el comercio diverso, justo y sin intermediarios, mediante emprendimientos autogestivos lgbtiq+ y productos de todo tipo. Domingo 7 de abril de 18 a 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Línea Cinética. Un espacio de reunión para autoras, dibujantas, guionistas e ilustradoras, en donde el protagonista es el sincretismo de estéticas populares al servicio de estilos y discursos propios: fanzines, mangazines, libros e ilustraciones. Organizan Mir Uberti y Marcia Juarez y se presentarán Sukermercado, Strawberry Style, Femimutancia, Ewa Szyszka, Plomicious, Pavaditxs y Noelia Sequeida,entre otras. Sábado 6 de abril de 16 a 21 en Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Fanzinerosa. Feria de fanzines autogestiva para trazar narrativas que dialogan con el humor, la filosofía, la reflexión y el transfeminismo. Estarán Trench editora, Rama Dorada, Elemento Disruptivo, Derrames Editoras, La Wocho, Sondar Comics y muchas más. Desde las 20 leen Marcos Krivocapich, Vera Buendía, So Sonia y Floro Fourier. Barra y comidas, con entrada libre y gratuita. Sábado 6 de abril de 17 a 21:30 en La Paz Arriba, Montevideo 421.

El Matriarcado. Feria de diseños: Ropa, estampados, joyas en acero quirúrgico, accesorios innovadores, artesanías, pinturas, y muchos más. Los mejores regalos a precios increíbles. Te esperamos en el Club Benito Nazar el Sábado 6 y 13 de Abril de 17 a 20:30 Hs. En Antezana 340. Entrada gratuita. www.facebook.com/elmatriarcadoferiadediseño/

FESTIVAL

Casa Brandon Recolecta! Brandon llega al Recoleta con shows de música en vivo y feria, y una entrada que consiste en accesorios o ropa para donar a las mujeres travestis/trans en privación de su libertad. Habrá organizaciones, editoriales, stickers, ilustraciones, ropa, accesorios, oráculos y música en vivo a cargo de Rumanians, Macha Kiddo y Tita Print+ Lisa Kerner. Jueves 11 de abril desde las 19 en Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

EXTRA

The Michael Jackson Experience. Luego de una exitosa gira mundial regresa a Latinoamérica Sergio Cortés, cantante y bailarín catalán, considerado el doble más fiel de Michael Jackson, con un show renovado de homenajes, músicxs y bailarines, vestuarios y coreografías. Jueves 11 de abril a las 20:30 en Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857.

RIO NEGRO

Paz. Le raperx, músicx, DJ y performer no binare se presenta en vivo en una noche compartida junto a Mostra: Julia Inés Ponce y Rosa Nolly, con un cierre DJ Set de Reina Del Circo. Viernes 5 de abril a las 23 en Distrito C. C., Avenida Roca 502, Ciudad de General Roca.