"Voy a liderar la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico", dijo Roy López Molina, precandidato a intendente de Rosario por Cambiemos, en un acto realizado en el destacamento de Gendarmería. Allí anunció el plan de medidas que llevará adelante en caso de asumir como jefe municipal "para combatir las mafias en la ciudad y bajar los índices delictivos". "Aunque a algunos no les guste reconocerlo, hoy estamos en emergencia en seguridad, y es por la falta de decisión política de quienes no se hacen cargo y no lo quieren asumir", sostuvo el dirigente de Cambiemos. "Todos los días nos enteramos de una nueva balacera, de más homicidios, entraderas y arrebatos, además de que convivimos con picadas clandestinas, mafias de cuidacoches, circulación de motos sin patente, mecheras en centros comerciales a cielo abierto", enumeró.