"Hice varios deportes de chico pero a los ocho empecé a jugar al tenis y lo hice durante diez años. Al jugar con una mano, obviamente daba mucha ventaja. Sin embargo, competía siempre con chicos sin ninguna discapacidad. Eso forjó mi personalidad, me ayudó a superar desafíos, a no sentirme menos que nadie y a generar un gran amor propio", contó el candidato a intendente peronista, Roberto Sukerman, al portal Rosarioplus. "Siempre digo que el deporte me salvó la vida", agregó. "Si bien el deporte es fundamental para cualquier persona, lo es aún más para alguien con discapacidad", remarcó.