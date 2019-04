El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, se refirió ayer al juicio oral que deberá afrontar su antecesor en el cargo Daniel Passarella, por fraude durante su gestión al frente del club, aunque reconoció que no le gusta ver a un “ídolo enorme en una falta”. “Nosotros lo que hicimos fue presentar lo que teníamos. No es que uno esté feliz de hacerlo. Me hubiera encantado no haber encontrado nada”, comentó. Luego aprovechó para chicanear a Boca en su 114 aniversario, recordando un meme en que un hincha señala: “114 años cumple Boca y 114 días del 9 de diciembre”. Por último, sobre el reclamo de Boca en el TAS, sentenció: “Para mí es un disparate”.