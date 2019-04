*14.40 Ruben Brandt, collector (Milorad Krstic, Yugoslavia)

Un psicoterapeuta recluta a sus pacientes para robar trece famosas pinturas en un delirio que mezcla surrealismo, cine de acción y cine negro. Las pesadillas, en última instancia, son el centro del relato en esta película, fiel exponente de la mejor tradición de cine animado de Europa del Este.

Incaa Gaumont, sala 1.

*16.10 López Torres, pintor en la llanura (Manuel Olmedo Redondo, España)

Olmedo Redondo reconstruye la vida de Antonio López Torres con paciencia, adaptándose al talante de la ruralidad española mientras incorpora a su fresco imágenes de archivo.

Multiplex Belgrano, sala 8.

*17.00 Babe, el chanchito en la ciudad (George Miller, Estados Unidos)

A comienzos de los 90 Miller consiguió convertir a un cerdito en improbable héroe de aventuras e ídolo infantil. Esta es la secuela de esa exitosa película. Y como suele suceder en otras cintas del género, es momento para el canchito de viajar a la gran ciudad.

Jardín del Museo Larreta.

*20.00 Bêtes blondes (Alexia Walther y Maxime Matray, Francia)

Los directores suizos proponen una comedia sobre una estrella de sitcom caída en desgracia. Con alcohol hasta las orejas, Fabien apenas recuerda lo que hace durante el día. Pero quiere instalarse en París y, si algo enseñó a los espectadores el humor, es que la falta de memoria es mala consejera para protagonizar una película.

Alianza Francesa

22.00, Keep singing: A Tribute to Jonas Mekas - Barbara Rubin and the Exploding NY Underground (Chuck Smith, Estados Unidos)

Un tributo a Jonas Mekas anticipa el retrato de Bárbara Rubin, referente del under neoyorkino de los años ’60. Más allá de imágenes de archivo valiosas (como The Velvet Underground o los experimentos audiovisuales de Andy Warhol), Smith consigue retratar de modo muy cercano la tarea de una mujer fundamental para un círculo artículo especialmente influyente.

Sala Lugones.