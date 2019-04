Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y uno de los principales dirigentes del Frente Sindical le recomendó a la cúpula de la CGT “que tome nota” de la convocatoria de esta tarde, ya que será una muestra más de que “están absolutamente dadas las condiciones para un paro nacional”. Desde la central obrera de la calle Azopardo, el titular de la UTA, Roberto Fernández, no descartó esa posibilidad pero la relativizó al considerar que “la mitad del país ya está parado” debido a la situación económica.

“Los compañeros del Consejo Directivo (de la central obrera) tienen que tomar nota para intensificar las medidas de fuerza ante un gobierno que nos ha despojado de derechos y poder adquisitivo”, subrayó el dirigente, a la vez que le recomendó que la marcha de esta tarde también es para que el gobierno macrista “cambie sus políticas”.

Para justificar su afirmación, el gremialista recordó que durante los tres años de Cambiemos “hubo una caída anual de alrededor del 22 por ciento del salario real, otra del 24 en el mínimo vital y móvil, y más del 20 por ciento en las jubilaciones”. A esto hay que añadirle: “30 pymes cierran por día, 100 mil empleos se perdieron en el sector industrial, creció el desempleo, cayó el consumo, se endeudó el país de manera desmesurada. Así que las condiciones están recontra dadas”.

Por su parte, el titular de la UTA, Roberto Fernández, afirmó que la declaración de un paro nacional “está dentro de las posibilidades” de discutirse en central obrera, porque “cualquier herramienta para defender a los trabajadores es válida”.

No obstante, relativizó esa posibilidad con un particular argumento: “La situación económica en que estamos viviendo no sé si daría para un paro, si la mitad del país ya está parado el país”, dijo en inmediatamente aclaró que ello “no significa que no se evalúe” una medida de fuerza de ese tipo.

“Si no descartan un paro, discutámoslo y hagámoslo, muchachos”, presionó Pallazo durante una entrevista por La Patriada en la que recordó que el sector que él integra le pidió a los dirigentes de la CGT “un plenario de secretarios generales y no se dio, un plenario de secretarios regionales y no se dio, un confederal y no se dio, y un plan de acción con contemple una medida de fuerza y no se dio”.

Con estos antecedentes y la marcha de hoy, añadió el bancario, “esperamos que (desde la CGT) recapaciten y avancen”. “Y si no lo hacen –remató-, nos juntaremos los del Frente Sindical y quienes quieran, y discutiremos un plan de acción.”

Quien también se sumó a los reclamos de un paro general fue el secretario general de Canillitas, Omar Plaini, para quien “los tres paros y las movilizaciones que se hicieron han sido insuficientes” para torcer la decisión del Gobierno de destruir empleos y acrecentar los ajustes.

Además, criticó a la CGT, a la que acusó de “desoír el reclamo de un plan de lucha” y no salir a enfrentar a una administración que “está dejando el país en una situación angustiante para varios sectores de la sociedad”. “Todos los índices indican hoy la necesidad extrema de muchas familias que tienen que recurrir a comedores”, agregó.

Desde la UTA, Fernández lamentó que “todos los días hay una fábrica y un comercio cerrados”, cuestionó que “la inflación vez avanza más” y sostuvo que “lo peor de todo esto es que se ha perdido poder adquisitivo”. También criticó “la soberbia con que gobierna” Mauricio Macri y advirtió que “los problemas que deja no se van a poder arreglar rápidamente”. “Dicen que si la CGT hace un paro es violenta, pero no. Violencia es no tener trabajo”, remarcó.