Vestido con el clásico uniforme PRO --camisa celeste y pantalón a tono-- Mauricio Macri viajó hoy a en Entre Ríos, donde aprovechó para hacer campaña y mostrarse junto al candidato radical a la gobernación, Atilio Benedetti. Se trató de la primera vez en el año en que respalda abiertamente a un postulante de Cambiemos, ya que en Neuquén y Río Negro --que vota este domingo-- Macri escapó de las fotos con los referentes de la UCR, Horacio "Pechi" Quiroga y Lorena Matzen, respectivamente. Durante una conferencia de prensa, el Presidente evitó hoy dar definiciones sobre la disputa con los radicales por su compañero de fórmula, aunque sí dio un mensaje claro para quienes continúan alentando la candidatura presidencial de María Eugenia Vidal. "Es tan buena que la queremos poner en todos lados pero ella tiene que ser candidata a gobernadora", sentenció.

Acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, Macri ratificó el rumbo económico del país justo cuando en Capital Federal comenzaban a marchar a Plaza de Mayo las columnas de la multitudinaria jornada de movilización que encabezaron gremios y movimientos sociales. "Todas estas propuestas populistas, mentirosas, demagogicas, nos llevarían a volver a la situación que es ser lo mismo que Venezuela", aseguró al ser consultado sobre si vetaría nuevamente los proyectos que la oposición intentaba aprobar durante la sesión especial de ayer en el Congreso. "No queremos repetir la historia. No podemos volver a probar las mismas cosas de hace ochenta años y que no funcionaron", dijo Macri, repitiendo el libreto sobre los supuestos males heredados por el surgimiento del peronismo. "Estamos construyendo el país, esta vez sobre bases sólidas, haciendo lo que no se realizó en los últimos ochenta años", insistió el líder de Cambiemos, sin hacerse cargo de la crisis económica provocada por su gestión.

Durante el contacto con la prensa revoleó cifras de inflación. Dijo que el "promedio" de los últimos 80 años, "sacando los años de hiper inflación" fue del 62,5 por ciento. Fue la forma que encontró para relativizar el récord alcanzado durante su mandato, que ronda el 50 por ciento. También buscó justificar el aumento reiterado de las tarifas de servicios públicos esenciales. La fórmula no varió respecto de discursos anteriores: Todo es culpa es del gobierno de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. "Cuando llegamos la energía era prácticamente gratis. Esa era otra de las mentiras. Por eso se habían quintuplicado los cortes en todo el país", dijo el Presidente, quien consideró que gracias al cambio de rumbo se evitó "el colapso del sistema". Ensayó además una serie de pronósticos apocalípticos sobre lo que hubiera ocurrido de no haber realizado la dolarización de las facturas y el ajuste en los subsidios. "Se cierra Vaca Muerta en 48 horas", afirmó y agregó que el país se quedaría sin dólares. "Se lo que está costando todos los meses llegar a fin de mes pero este es el camino", concluyó.

Más temprano Macri había recorrido las obras que se están realizando en la ruta de acceso a Puerto Ruiz, sobre el río Gualeguay, con financiamiento de la Nación. Antes, la comitiva visitó el complejo de 150 viviendas que el gobierno nacional construye en el municipio de Gualeguay, destinado en especial a las familias que residen en zonas afectadas por las inundaciones. Acompañaron también el intendente local, Federico Bogdan, y el de Basavilbaso, Gustavo Hein. También estuvo el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr.

Como es obvio, no hubo referencias al escándalo que involucra al intendente radical de Paraná, Sergio Varisco, procesado por narcotráfico. Sobre su correligionario y candidato, Atilio Benedetti, Macri pidió desde Gualeguaychú que "Entre Ríos se sume al cambio". En esa ciudad, en 2015, el radicalismo aprobó la conformación de la alianza junto al PRO y la Coalición Cívica para crear Cambiemos. Pese a las constantes críticas de un sector de la UCR, ayer Macri expresó una sensación diferente: "Siento que se consolidó Cambiemos, que con el radicalismo y la Coalición Cívica hemos sorteado dificultades como las peores que nos ha tocado en estas décadas", aseguró y cerró su contacto con la prensa con un mensaje de esperanza: "Nos falta mucho pero estamos en el camino que nos va a llevar a ese futuro que todos nos merecemos".