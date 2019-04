Lidia Ríos, de 60 años y encargada de un comedor de la organización MTR en La Matanza, resumió el motivo por el cual permaneció más de una hora con las manos precintadas y con la amenaza de ser detenida por "resistencia a la autoridad" preguntándose si "¿nos dieron bola en el Ministerio de Desarrollo Social?". La mujer fue demorada durante el intento del Polo Obrero, el MTR, el FOL y Barrios de Pie de instalar un acampe frente al ministerio a cargo de Carolina Stanley, intento que reprimido e impedido por la Infantería de la policía d ela Ciudad de Buenos Aires. "Si no hay respuesta, nos vamos a quedar acá. Si no quieren carpas, nos vamos a quedar a la intemperie", advirtió el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

"No hubo respuestas, solo la posibilidad de una reunión la semana que viene. Los compañeros necesitan llevarse algo concreto; le exigimos al Gobierno que abra los programas sociales y aumente las partidas de alimentos, para que la gente en los barrios pueda comer. No le vamos a pedir que generen puestos de trabajo, porque los están cerrando", aclaró Belliboni en su tercera conferencia de prensa sobre la 9 de Julio, tras varias horas de tensión con las fuerzas de Seguridad. "Acá los únicos armados son los policías", advirtió.

La posibilidad de reunión con las autoridades del ministerio de Salud y Desarrollo Social luego de que los principales canales de televisión transmitieran en vivo los incidentes. "Claro que me resistí, no podía dejar que se lleven las cosas de mis compañeros", dijo Ríos tras ser liberada. Además aseguró que permanecerá en el acampe.

"Me resistí a que se llevaron las cosas de mis compañeros, no tienen por qué. Me cagaron a puteadas, me pusieron el precinto. Yo tenía que defender lo de mi gente. Acá, lo importante, es: ¿nos dieron pelota en el Ministerio de Desarrollo Social? Es mi derecho quedarme acá. Hasta ahora no obtuvimos nada", relató ante las cámaras y micrófonos Lidia.

"¡Hay una compañera detenida, de 60 años, responsable de un comedor de La Mantanza", la denuncia retumbó alrededor de las 18 frente al ministerio, luego de que la Infantería de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recibiera con balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes de los movimientos de base que intentaban instalarse frente al edificio de la 9 de Julio.

El acampe de las organizaciones de base había sido convocado para después de la movilización que este mediodía protagonizaron diferentes centrales gremiales en el centro porteño. La detención de Ríos ocurrió mientras esperaba al resto de sus compañeros para comenzar la protesta. Tras su detención, los agentes porteños confiscaron los bolsos, las bolsas de dormir y el resto de los elementos con los que los manifestantes se proponían pernoctar frente a Desarrollo Social.

Más temprano, una de sus compañeras del MTR advirtió que los mismos agentes que detuvieron a su compañera, a pesar de que tiene dificultades para caminar y de estar sentada pasivamente, también la amenazaron a ella: "Me rompieron el pañuelo, me ahorcaron y me amenazaron con llevarme detenida".

Tras la detención de Lidia, la Policía de la Ciudad también reprimió con gases lacrimógenos y bales de goma a algunos de los manifestantes congregados frente al ministerio conducido por Stanley. "¡Ministra atienda los reclamos sociales! Esto es una manifestación y las manifestaciones no están prohibidas en la Argentina, excepto que Mauricio Macri haya declarado el Estado de sitio. ¡Fuera (Patricia) Bullrcih de la calle!", fue el reclamo de Belliboni, en el momento más tenso de la tarde.