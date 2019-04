La historia de Lucía, la niña tucumana de once años embarazada producto de una violación que el mes pasado fue obligada a gestar por medidas impulsadas desde los sectores más conservadores de la provincia de Tucumán, conmocionó a la sociedad. El hecho fue noticia en varios medios de comunicación y llegó a tener alcance internacional. Sin embargo el caso de esa niña no es el único, ya que en el norte del país hay muchísimas Lucías más que hoy no están siendo noticia.

Otra niña de once años ingresó embarazada, unas semanas antes que Lucía, al Sistema Público de Salud en Tucumán. Una licenciada que trabaja allí, en la Dirección de Niñez, dio detalles de la gravedad del caso –por pedido de ella su nombre no aparece en esta nota–: “Esta chiquita proviene de otra comunidad muy pobre de Tucumán llamada Colalao Del Valle, una zona rural que queda bien al norte de la provincia”. La licenciada agrega que cuando la niña ingresó aún estaba a tiempo de hacer una interrupción del embarazo de manera legal y segura. Pero las autoridades del Sistema Público de Salud accionaron de la misma manera que con Lucía: dejaron pasar el tiempo de forma intencional para que el embarazo avance y que no haya posibilidad de aborto. “La decisión que tomó la Dirección de Niñez fue institucionalizar a la niña en un lugar de la zona, que hace un tiempo pertenecía a la Iglesia y que ahora es estatal, pero que aún continúa conservando a una monja que trabaja como supervisora”. Según la licenciada, una vez que la niña ingresó allí la situación fue para peor: “En ese instituto se encargaron de manipular tanto a la niña como a su hermanita y a su madre para conseguir que se hagan cargo y terminen por asumir la crianza del bebé en caso de que nazca con vida”.

La niña cursa ya el octavo mes y más allá de que ahora también está interviniendo en el caso el Ministerio de Salud, su vida corre serios peligros todos los días por ser un embarazo tan precoz. Sumado a esto, la licenciada afirma que está en tal estado de shock que no quiere hablar con nadie, “solo mantiene diálogo con su hermanita de trece años, y es por ese motivo que las dos tuvieron que institucionalizarse juntas”. Como si todo esto no fuera demasiado para una niña de tan solo once años, la licenciada agrega que el violador resultó ser su propio tío materno, quien luego del delito está preso en la comisaría de la zona, pero que ahora parece estar planteando que quiere hacerse cargo del bebé. “En la comunidad en donde viven está culturalmente establecido que esas cosas no se hablan, no se dicen, pero como la madre expuso el tema, generó que la gente ahora se enoje con su familia”. La voz de la madre, de todos modos, no alcanzó a romper el manto de silencio que le impusieron a la niña durante todos estos meses en que fue aislada para proteger la gestación y no a ella.

Política de Estado

Lo que les sucedió –o mejor dicho, lo que les “hicieron suceder”– a esta niña, a Lucía, y tantas otras niñas y adolescentes, sumado a todas las decisiones que viene tomando la provincia tucumana en relación al tema del aborto, no son bajo ningún punto de vista hechos aislados, sino que forman parte del costado más macabro y cruel de una trama organizada por jueces, políticos, fiscales, miembros de la iglesia católica y evangélica, y algunos medios hegemónicos de comunicación que representan a los sectores más reaccionarios y antiderechos de la sociedad y que, con todo el poder y la impunidad del Estado, están maltratando y sometiendo a niñas y adolescentes embarazadas para obligarlas a gestar como si fueran envases o incubadoras.

Tucumán promuerte

Esa provincia, que hace más de dos siglos había sido la cuna de la independencia Argentina, hoy es un lugar que atrasa más de cien años en materia de derechos humanos. Según la abogada feminista Soledad Deza, “lo que ocurre hoy en Tucumán es la expresión más vívida de los conservadurismos religiosos, que operan en la implementación de políticas públicas desde las jerarquías eclesásticas e incluso desde dentro de los tres poderes de gobierno. Por ejemplo, en pleno debate de legalización del aborto, cuando se celebraba el Te Deum, el arzobispo de la provincia increpó con nombre propio a cada uno de los diputados y senadores para que voten en contra de este proyecto. Además de eso, somos la única provincia de Argentina que no ha adherido aún a la Ley 25.673, que es la que asegura anticoncepción para toda la población, paradójicamente en una provincia donde el embarazo adolescente es del 19,4 por ciento, y se ha incrementado en el último año según estadísticas oficiales”. Por otro lado, en noviembre del año pasado ocurrió algo inédito para el país: la legislatura tucumana quiso avanzar en un proyecto de ley que buscaba prohibir el aborto en casos de violación, pese a que se trata de una de las causales por las que se considera no punible hace casi cien años –desde 1921 el Código Penal establece que el aborto se autoriza cuando corre riesgo la vida de la madre y cuando se trata de una violación–. Afortunadamente el movimiento feminista logró frenar esa avanzada. Además, el año pasado también, a menos de una semana del tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el Senado y en un acto totalmente antidemocrático y autoritario, la legislatura tucumana sancionó una resolución mediante la cual declara a Tucumán como provincia “pro vida”.

Despidos y amedrentamientos

Otro hecho importante fue lo que sucedió a mediados de marzo con la trabajadora tercerizada del Ministerio de Desarrollo Social e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Fernanda Fernández, quien fue despedida de su trabajo luego de denunciar al gobernador de Tucumán José Luis Manzur por persecución política y discriminación. Según contó Fernández a los medios, en aquel momento recibió todo tipo de amenazas hasta que fue despedida sin ningún argumento, simplemente le dijeron en la cara que la decisión había sido tomada desde “más arriba”. Y este no ha sido el único hecho de persecución política y sindical: a fines del año pasado, el secretario general del Sindicato de Enfermeros de la Provincia de Tucumán, Cristian Luna, también fue despedido de su cargo por los mismos motivos que Fernández. Apenas unos días después del despido de la trabajadora del Ministerio, la doctora Cecilia Ousset y su pareja, el doctor José Gigena, únicxs profesionales dispuestxs a realizarle la cesárea a Lucía y salvarle la vida luego de que todo el hospital se declarara objetor, recibieron una denuncia legal por supuesto homicidio del recién nacido, cuya causa de muerte había sido obviamente prematurez extrema. Para esta pareja de profesionales, la denuncia de homicidio tan insólita como real realizada por un grupo de médicos antiderechos y abogados fanáticos religiosos –algunos de ellos ligados a Silvia Elías de Pérez, la senadora por Tucumán que el año pasado parecía prácticamente una espada de la Inquisición en el debate por la Ley Voluntaria del Embarazo en el Senado– fue claramente un disparate jurídico y un circo político que tuvo como objetivo un claro intento de amedrentamiento hacia cualquier profesional dispuestx a practicar interrupciones de embarazos a niñas que estén en proceso de gestación.

¿Valores Para que País?

Todas estas acciones tienen también su expresión en las distintas movilizaciones de las organizaciones antiderechos autodenominadas “provida” que han venido sucediendo en estos últimos años en el país, y que hace unos días han tenido también su debut como partido político en una presentación a sala llena en la Federación Argentina de Box. Este nuevo partido fundado por la ex diputada macrista y militante evangélica Cynthia Hotton está conformado por lxs defensorxs de “las dos vidas” entre quienes participan también políticos, periodistas, sacerdotes y hasta militantes de genocidas de la última dictadura militar. El partido, que ya está presente en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, Córdoba, Mendoza y Neuquén, entre otras provincias, busca capitalizar políticamente el movimiento “celeste”, impulsado por sectores católicos y evangélicos de la sociedad que se oponen a la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

El ajuste antiderechos de Manzur

El actual gobernador de Tucumán, que ha venido ejerciendo su poder desde hace casi ya diez años en distintos cargos públicos de los gobiernos de turno, es conocido desde entonces por aplicar fuertes políticas de ajuste con una clara posición antiderechos y con todo tipo de persecuciones a aquellas personas que piensen diferente. A su vez, su postura frente al tema del aborto no ha sido solamente la de una persona que está en contra, sino que pareciera directamente no tolerar que las mujeres puedan empoderarse o estar en igualdad de condiciones que los hombres. Un claro ejemplo de esto ha sido cuando se sancionó la Ley de Emergencia en Violencia Sexual y Doméstica en 2016: es hasta el día de hoy que Manzur, con la falsa excusa de la falta de presupuesto, no permite que esta ley sea aplicada en Tucumán. Sumado a esto, es sabido que el gobernador mantiene vínculos estrechos con la iglesia católica, y también con el papa Francisco: cuando fue el caso de Lucía, el papa le otorgó una mención al arzobispo tucumano que dio a conocer la identidad de la niña, y Manzur viajó junto a toda su comitiva hacia el Vaticano para reunirse con él.