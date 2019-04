Diez jóvenes de entre 18 y 24 años, acusados de haber violado a una adolescente de 17 en la "previa" de una fiesta en una casa del partido bonaerense de Florencio Varela, fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires. Las detenciones se realizaron por orden de la fiscal Claudia Bresavek, quien imputó por el delito de abuso sexual a los diez jóvenes luego de tomarle declaración testimonial a la adolescente y a una amiga que la acompañaba al momento de ingresar a la vivienda donde ocurrió el hecho. De los detenidos, aparentemente hay dos grupos de hermanos (uno de tres y otro de dos). Los diez fueron apresados en una serie de operativos realizados, en algunos casos, en domicilios particulares, donde se incautaron elementos probatorios merced a los datos aportados por la víctima y su amiga.

Fuentes de la fiscalía señalaron que se mandaron a analizar "las muestras recogidas en el lugar del hecho, las que se enviaron al laboratorio químico". Se estima que del resultado de los peritajes se podrán encontrar datos relacionados "con los perfiles genéticos" de los diez sospechosos. La adolescente, que se presentó a ampliar su declaración el lunes, había salido el sábado pasado con una amiga a una fiesta, pero antes de llegar al lugar se encontró con un grupo de jóvenes --uno de ellos conocido suyo-- quienes la invitaron "a tomar algo" en una casa cerca del cruce de las calles Milán y Cafferata.

"Cuando la invitan a ir a la casa, la adolescente estaba con una amiga y un amigo". Esta amiga se presentó a declarar, mientras que se está buscando al joven. Una vez en el interior de la casa, "tanto la adolescente como su amiga comenzaron a beber bebidas alcohólicas y en un momento la llevan a una habitación" donde según relató la víctima en un video publicado en las redes sociales, los diez jóvenes "se turnaron para violarla".

Luego de unas horas "la chica logró escapar por sus propios medios y se encontró en la esquina con un ex novio quien le aconsejó hacer la denuncia y justo los cruzó un patrullero de la guardia comunal que los llevó a la comisaría", explicaron las fuentes de la Fiscalía. En la causa interviene la UFI 8 de Florencio Varela, que ordenó peritajes y actuaciones conforme al protocolo que debe aplicarse en los casos de abuso sexual, cuyos primeros resultados arrojaron que la adolescente "presenta lesiones compatibles con el abuso sexual que ella declara haber sufrido".

En el video, la joven dijo que el que la invitó a su casa fue un amigo de 24 años, uno de los detenidos, y que ella aceptó entrar a la vivienda porque iba con su amiga y porque allí se encontraba una prima del joven. La víctima relató que estaban tomando "lo más tranquilos en el patio" y en un momento dado "ellos salieron a comprar y después seguimos en el patio". Con posterioridad su amiga entró a una de las habitaciones, mientras ella pasaba al baño de la casa.

La situación siguió tranquila cuando ya se encontraban en el comedor de la casa, hasta que "empezaron a llegar más pibes", que comenzaron a abusarla sexualmente. "Me dejaron moretones en los brazos (cuando intentó defenderse), me lastimaron abajo y mi supuesta amiga (M.A.) me ve desnuda en la cama, me mira se ríe y se va, los pibes me siguieron violando y entraron más, uno tras otro". En el comienzo de la investigación hubo un único imputado, pero luego, a partir de los datos obtenidos de la víctima y la testigo, se logró establecer la identidad de los diez sospechosos. De acuerdo con la información de las fuentes judiciales "el relato de la víctima es acorde con todos los elementos que se han ido incorporando a la causa".