La producción industrial santafesina cayó en febrero, respecto al mismo mes del año anterior, 14,3 por ciento y acumula once meses consecutivos con números negativos. Comparado por bimestre, la actividad industrial acumuló una baja de 15,2 por ciento frente al mismo período del año anterior. Así se desprende de un nuevo informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), donde precisaron que de 41 ramas industriales sobre un total de 60 analizadas, registraron durante el segundo mes del año en curso menores niveles de actividad en relación a febrero del 2018. Entre las veinte actividades de mayor contribución al producto industrial santafesino, lideraron la caída maquinaria agropecuaria (-59,5%), vehículos automotores (-43,8%), carrocerías y remolques (-31,2%), industria siderúrgica (-18,5%), y productos lácteos (-11,7%). "Es doloroso e irritante a la vez que llevemos once meses mostrando estos índices, que casi llegamos a cumplir un año reflejando la caída de nuestra industria", dijo Claudio Mossuz, tesorero de Fisfe y responsable del informe.

La industria santafesina continúa presentando un marcado descenso en su actividad, una situación que lleva once meses consecutivos y que parece no encontrar un piso. El derrumbe impacta en forma directa en el mercado laboral. En su informe de enero, desde Fisfe precisaron que durante 2018 se perdieron 1.500 puestos de trabajo en Santa Fe, y que desde 2015 la cifra asciende a casi 5 mil empleos perdidos.

"Sabemos que estos no son números estadísticos más sino que tienen un correlato directo en otros números que también conocimos hace muy poco, que en el aglomerado Gran Rosario hoy tengamos una cifra superior al 12 por ciento de desocupación. Estos once meses de caída no son gratuitos, tienen una relación directa con lo que pasa, y lo más lamentable es que esto no tiene miras de modificarse si se siguen manejando las mismas políticas. Mientras prevalezca lo financiero a lo productivo nada va a cambiar", expresó Mossuz.

Según el informe, otros sectores que mostraron resultados negativos según el informe de Fisfe fueron los productos de la refinación de petróleo (-8,5%), manufacturas de plástico (-8%), prendas de vestir (-7,9%), papel y productos de papel (-6,4%), productos de metal y servicios de trabajo de metales (-5,4%), otra maquinaria de uso especial (-5,4%), autopartes (-4,6%), molienda de oleaginosas (-4,2%), fiambres y embutidos (-3,4%), edición e impresión (-3,1%) y carne vacuna (-1,3%).

El trabajo reveló que la producción metalúrgica registró en febrero una fuerte caída de -32,2% en relación al mismo mes de 2018. Durante el segundo mes del año 11 ramas metalúrgicas -sobre 15 analizadas- mostraron menor producción. Este negativo desempeño del complejo metalúrgico santafesino se explica por los menores niveles de actividad verificados en maquinaria agrícola, carrocerías y semirremolques como se describió anteriormente. Otras ramas que cayeron fueron aparatos de uso doméstico (-28,8%), otra maquinaria de uso especial (-5,4%), productos de metal y servicios de trabajo (-5,4%) y autopartes (-4,6%).

Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Económicas de Fisfe consignó que entre los pocos sectores que mostraron resultados positivos en el mes de febrero sobresalen los productos metálicos para uso estructural.