Capitalismo. Crimen perfecto o emancipación propone una lectura sin garantías sobre las posibilidades de los procesos de lucha contra el neoliberalismo. “Los argumentos dan que pensar en el capitalismo como un crimen que no tiene vuelta atrás”, explica el psicoanalista, y para equilibrar ese pesimismo de la razón adelanta su optimismo de la voluntad: “Y está esa ‘o’ que habilita la emancipación, bajo el enigma de qué es esa posibilidad”. ¿Qué habilitaría esa posibilidad? “No se va a dar transformando de manera inmanente el orden jurídico. No necesariamente el malestar lo hace, es su condición pero exige su interpretación. Después del macrismo podría venir una gran radicalización de la democracia, pero no está en absoluto asegurado.”