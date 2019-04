El ex contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares continuó ayer declarando como “arrepentido” ante el juez Claudio Bonadio y un funcionario de la fiscalía de Carlos Stornelli, a quienes les dio precisiones sobre los roles en los negocios familiares. De acuerdo al relato de Manzanares, mientras vivió, todas las decisiones corrían por cuenta de Néstor Kirchner. Luego de su fallecimiento, en octubre de 2010, el hoy diputado Máximo Kirchner adquirió un mayor protagonismo en el rumbo de los negocios. de la familia En cambio, aclaró que Florencia Kirchner nunca tuvo injerencia y que Cristina Kirchner recién se interesó de algunas operatorias una vez que dejó la presidencia, en diciembre de 2015. No obstante, Florencia Kirchner está procesada en las causas Hotesur y Los Sauces por el solo hecho de integrar ambas sociedades, participación que recibió por herencia. La hija de la ex presidenta está en Cuba atendiéndose de sus problemas de salud que le impiden volver, según le diagnosticaron los médicos que la trataron.