Contradiciendo a uno de los más grandes poetas del tango, el brasileño Alfredo Lepera que escribió "que 20 años no es nada..", los 20 días que restan hasta las PASO santafesinas, pueden parecer una eternidad para algunos candidatos que desearían que el comicio fuera hoy mismo. Y es que en las categorías donde hay disputa, quienes marchan adelante en la intencion de voto -según las encuestas- no están seguros de que el tramo final los consolide antes que provocar una modificación del actual escenario. Todos manejan sondeos y mediciones que son muy parecidas entre sí. Además, esta instancia electoral deja sin argumentos a los detractores de las primarias ya que las tres principales fuerzas politicas de Santa Fe tienen competencia nada menos que en la formula a Gobernador, en el caso del PJ, y para intendencia de Rosario en el Frente Progresista y en Cambiemos, lo mismo que para el ejecutivo de la capital provincial y otras ciudades que le siguen en importancia. Es decir que las PASO son mucho más que "una gran encuesta" como suelen decir aquellos que le bajan el precio a esa elección y proponen su eliminación, lo mismo que sucede con la boleta única -que tiene aristas que pulir- pero que ha mejorado la perspectiva de selección de representantes. La aplicación del sistema D'hont en el armado de las listas de legisladores para la eleccion de junio, da lugar a una mayor participación y movilización de las estructuras partidarias. Y es en este punto en el que el aparato y los referentes territoriales pueden contrapesar la irrupción de las figuras más notorias -casi siempre sin trayectoria politica- que encabezan nominas por su alto nivel de conocimiento entre el electorado. A todo esto hay que agregar la importancia de "la marca", cuya mayor expresión se vivió en Santa Fe en las elecciones 2017, de mitad de mandato para renovación parlamentaria en las que -el entonces desconocido- Albor Cantard encabezó la lista oficial que arrazó con 5 de las 9 bancas en juego, es decir una más que toda la oposición en su conjunto. Hoy Niky --en el el mejor de los casos- será segundo en la Capital provincial (si no relegado al tercer puesto por la suma de los candidatos peronistas) en su intento de ser quien suceda al candidato a Gobernador José Corral en la Intendencia santafesina. Esto no sería un gran problema para Cantard -que tiene dos años más de diputado-sino para Corral, que deberá remontar una campaña que ahora lo tiene tercero distante en todas la encuestas. Nadie duda de la victoria de Emilio Jatón en la ciudad de Santa Fe, lo cual es un punto en contra para Corral, pero lo que seria el golpe de gracia de cara a la eleccion de junio es que su partido entre tercero. La interna del PJ para la intendecia de la capital, alimenta ese fantasma.

La "doctrina MC Allister" -cuanto más cerca estás de Macri más fácil perdés- se ha hecho carne en varios precandidatos a nivel nacional, al punto que quienes pudieron, desdoblaron sus elecciones provinciales . Sobre todo los radicales, incluidos los más "devotos". Sigue hablándose del "plan V" (María Eugenia Vidal candidata a la Rosada) cada vez que se conocen indicadores económicos uno peor que otro. Fue por eso que el Presidente esta semana, desde Entre Rios tuvo que hacer explícito que eso no va a suceder. Está claro, y en Rosario sobre todo, que la marca Macri/Cambiemos no atraviesa su mejor momento. Sin embargo no sería lo que ocurre en toda provincia, o no en esas proporciones. Contrariando esa tendencia (80% de rechazo) hay localidades de la provicia donde "la marca" mide más que el propio Corral que es el menos conocido de todos los que disputan el sillón del Brigadier, a excpeción de Octavio Crivaro candidato de la izquierda que hace campaña a pulmón. Claro está que esa "ventaja" de la marca no llega a posicionarlo por encima de los 20 puntos, pero no deja de ser un detalle que ha llamado la atención sobre todo a los "estrategas" del PRO más que al propio candidato. Por ejemplo en Rafaela, los pagos de Omar Perotti, Cambiemos tiene tres candidatos, uno de ellos un empresario destacado, y un par más de dirigentes de la UCR. Allí eso suma más que Corral, sostienen los que siguen de cerca la campaña

Los conocedores de la provincia y su comportamiento electoral -que se cuentan con los dedos de una mano- están enfocados en la definición de las categorías donde hay disputas. Relativizan la importancia de los números finales de las PASO, como que en junio habrá 200 mil votantes o más que los que acudan a las urnas este 28 de abril, alrededor de un 8% menos de votos inválidos, y una reducción considerable de nombres en las futuras boletas.

Si bien toda la "sintonía fina" puede definir una eleccion reñida como fue la última para Gobernador, el escenario de tercios no parece con chances de reeditarse. Eso es lo que podría estratificarse en las PASO, y sin perjuicio de que cada elección es diferente, allí comienza otra historia. Tiempo al tiempo. Paso a PASO.