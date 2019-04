El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, volvió a cargar contra el gobierno de Macri y esta vez apuntó sus críticas contra el jefe de Gabinete Marcos Peña, al resaltar que desconfía de los dichos que repite el funcionario para bajarle el tono al malestar de los argentinos en medio de la crisis económica y social. “Para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña”, enfatizó Melconian en el primer programa de la temporada de La Noche de Mirtha Legrand.

Melconian, quien más de una vez cuestionó el rumbo de la política económica de Cambiemos, cuestionó a Peña luego de que Legrand criticara al Jefe de Gabinete por sus expresiones durante una entrevista. “Esta mañana (por ayer a la mañana) lo escuché a Peña en la radio y decía que está todo fantástico, maravilloso, y no es cierto, no es verdad, tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no funcionaron", dijo la conductora.

Al respecto, Melconian señaló: "Creo que al final la objetividad con el paso del tiempo, paga. No es cierto que está todo bien, tampoco es cierto que está todo mal".

También volvió a criticar y marcar diferencias con el programa económico: "Los inversores no vienen porque le hemos errado con el programa. Y me pongo en primera persona del plural aunque no tengo nada que ver con el programa", sentenció. Añadió: “Los inversores y nosotros, todos los argentinos, no solo los extranjeros, van a donde hay seguridad jurídica, donde no cambian las reglas de juego”.

También consideró que "la presión del fisco y tributaria está por arriba del promedio histórico de la Argentina y es insostenible”. En otro pasaje de la entrevista, reconoció que “hay problemas de eficiencia del gasto” y señaló que “no hay retribución a la gente de lo que paga de impuestos”.

El economista criticó duramente en estos últimos meses las políticas macroeconómica y monetaria implementadas que viene implementando el Gobierno de Macri. "Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación en la previa de las elecciones". También había afirmado que “el Fondo Monetario Internacional vino a resolver problemas pero se quedó con la política económica”.