Recién asumido, Diego Cocca se hizo cargo del presente negro de Central. Ayer, tras la derrota con Independiente, declaró: "Yo entiendo que la gente está mal y enojada, le pido paciencia. Hay que arreglar muchas cosas y necesitamos tiempo". De cara al futuro comprometedor, el entrenador reflexionó: "Hablé con los dirigentes y les dije que me interesa y me gusta mucho el club y que hay jugadores buenos, pero cada tres días es imposible trabajar, vamos a bancarnos entre todos y hacer las cosas lo mejor posible para pensar en un Central a futuro". Por último, analizó: "Cuando hablo de intensidades es en lo físico, pero también en lo táctico. Para eso se necesita trabajo y tiempo, que no lo hay. Si tuviera tiempo, este equipo jugaría distinto porque el plantel está fuerte y bien, quiere salir de esta situación y es muy complicado".

6 partidos sin vencer en el Gigante de Arroyito acumula Central. La última vez que ganó fue ante San Martín de San Juan.

16 goles convirtió Central en la Superliga, fue uno de los equipos con peor goleo. Belgrano, descendido, marcó la misma cantidad y Argentinos anotó 15.

COMPLICADO

Ortigoza va por la Copa

Néstor Ortigoza (foto), que marcó el gol canaya en la derrota ante Independiente, no dio vueltas a la hora de analizar el momento de Central. "Estamos en una situación complicada", reconoció en conferencia de prensa el ex jugador de San Lorenzo. "Es una derrota muy dura, necesitamos ganar, ellos pasaron a ganar por errores nuestros", amplió. "Ahora nos tenemos que enfocar en la Libertadores y en salir de esta situación, nos duele mucho pero tenemos que seguir", agregó y sorprendió al admitir que lo mejor que le podía pasar al plantel era que finalice la Superliga. "Sí, es mejor, ahora tenemos que trabajar para corregir", apuntó.