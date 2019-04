Todo lo bueno que Central hizo ante Argentinos quedó en el olvido. Porque el jueves en Paraguay y ayer en el Gigante, el canaya volvió a ser el equipo apático, sin ideas y limitado que caracterizó a la última etapa de Edgardo Bauza y toda la era Paulo Ferrari. Independiente, que arrancó en desventaja, se lo dio vuelta en cinco minutos y triunfó por 2 a 1 con goles de Pablo Pérez y Benítez. Diego Cocca perdió su segundo partido consecutivo y el plantel se retiró silbado de Arroyito. Ahora tiene que concentrarse en la Libertadores.

No arrancó mal Central. Fue intenso, tuvo circulación de pelota y se le paró de par a par al peligroso Independiente. Careció de profundidad, nada novedoso, pero se impuso en el mediodía de Rosario. Bajo ese tono llegó al gol, luego de una dudosa falta a Zampedri cambió por gol a través de un penal. Sin espera, el rojo se despertó del letargo y fue, con muchas herramientas, en busca de la igualdad. Lo logró a través de la llegada de Pérez como centro atacante, que superó a Ledesma con clase y definió. Unos minutos más tarde, Bustos escaló por la derecha y Benítez remató de media chilena. La velocidad del ataque del equipo de Holan fue demasiado para Central.

No arrancó mal Central. Fue intenso, con circulación de pelota y de igual a igual. Pero pronto Independiente lo avasalló.

Con todo el segundo tiempo por delante, el canaya rozó la pena. Porque no supo inquietar a Campaña. Cocca probó con todos los cambios que tuvo a mano, pero no hay caso. Central necesita un lavado de cabeza profundo, se acostumbró a perder. Promediaba el epílogo y de las tribunas bajó el "movete y dejá de joder...".

Primaba la sensación de que podían jugar una hora más, e igual Central no iba a marcar un gol. Es más, sobre el cierre Independiente tuvo más de una chance para convertir un tercero, que hubiese sido lapidario.

A Central solo le queda esperar que finalice la temporada. El miércoles decidirá su futuro en la Libertadores y el fin de semana arrancará la Copa de la Superliga. Luego, habrá mucho para pensar y, sobre todo, trabajar.

1 Central: Ledesma (6): Molina (4), Caruzzo (5), Barbieri (5), Parot (4); Pereyra (3); Rinaudo (5), Ortigoza (5), Camacho (4); Lovera (4), Zampedri (4). DT: Diego Cocca.

2 Independiente: Campaña (6); Bustos (6), Figal (5), Brítez (5), Sánchez Miño (6); Pérez (7), Domingo (5), Hernández (5); Pizzini (5), Benítez (6), Domínguez (5). DT: Ariel Holan.

Goles: PT 31m Ortigoza, de penal (C), 39m Pérez (I), 45m Benítez (I).

Cambios: ST 16m Aguirre por Pereyra (C), 28m Herrera por Ortigoza (C), 34m Silva por Pérez (I), 35m Villagra por Lovera (C), 37m Franco por Benítez (I), 41m Gaibor por Bustos (I).

Arbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Central.