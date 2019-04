The Raconteurs volvió a tocar después de ocho años el sábado pasado en Nashville, durante el concierto de celebración de los diez años de Third Man Records, el sello de Jack White. El cuarteto ya había adelantado dos temas de su álbum de regreso, Help Me Stranger, pero en esta oportunidad el cantante, más Brendan Benson, Jack Lawrence y Patrick Keeler tocaron quince canciones, de las cuales siete fueron estrenos.