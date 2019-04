Huracán volvió hoy al triunfo en la Superliga Argentina de Fútbol luego de ocho partidos tras vencer a Atlético Tucumán por 2-0, como local, y sueña con clasificar a la Copa Sudamericana. Andrés Chávez, a los 19 minutos del segundo tiempo, y Lucas Barrios, a los 40, marcaron los goles del Globo, que volvió a sonreír tras más de dos meses sin triunfos y le dio aire al entrenador Antonio Mohamed.

El equipo de Parque de los Patricios no ganaba desde el 26 de enero (2-1 vs. Rosario Central, como local) y sumaba once partidos sin ganar, ocho en la Superliga –con cinco derrotas en fila– y tres de la Copa Libertadores de América. Ahora, el equipo de Mohamed intentará aprovechar el envión anímico y el miércoles buscará la hazaña en Belo Horizonte ante el líder e invicto del Grupo B, Cruzeiro, para encarrilar el rumbo en el torneo sudamericano.

A su vez, Huracán quedó a la espera del resultado de Talleres de Córdoba para confirmar su acceso a la Copa Sudamericana 2020.

A pesar de la derrota, Atlético Tucumán cerró un gran semestre ya que culminó la Superliga en el quinto puesto, clasificó a la Copa Sudamericana y avanzó directamente a los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El equipo de Ricardo Zielinski, quien antes del reinicio del campeonato perdió a un emblema como el delantero Luis “Pulga” Rodríguez, también pasó de ronda en la Copa Argentina.