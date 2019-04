El Gobierno busca que las autoridades de Belice expulsen del país y envíen rápidamente a la Argentina a Alberto Samid. El empresario de la carne será llevado hoy a los tribunales locales, que podrían determinar su expulsión por haber violado la ley de migración de la isla. Para acelerar las cosas, el Ministerio de Seguridad mandó a dos agentes de la Policía Federal con la misión de traerlo a Buenos Aires. Ya están en Belice la mujer del empresario y uno de sus hijos, que ayer fueron fotografiados en la puerta de la comisaría por The San Pedro Sun. Según el medio, el hijo de Samid les dijo que no pudieron verlo y que están preocupados porque sufre de alta presión. La familia viajó para contratar un abogado que lo asista en la audiencia. La nota aseguró, por otra parte, que Samid fue alojado fuera de la celda por sus problemas de salud, y que pasa la mayor parte del tiempo sentado en una silla de la comisaría. Samid fue declarado prófugo por no comparecer ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico por una causa iniciada hace 23 años que lo investiga por presunta evasión fiscal y asociación ilícita. El miércoles pasado no se presentó a escuchar el veredicto que iba a dictarse en esa causa, por lo que los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilini ordenaron su detención. Declarado prófugo de la Justicia, Interpol libró la orden de captura internacional por la que fue arrestado.