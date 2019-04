Juan Ignacio Bidone, el fiscal de delitos complejos de Mercedes suspendido tras confesar que era quien le pasaba información de llamadas telefónicas y movimientos migratorios al falso abogado Marcelo D'Alessio, declarará después del mediodía en Dolores en la causa por espionaje ilegal. Como adelantó Página/12, Juan Ignacio Bidone pedirá formalmente hoy entrar al régimen de imputado colaborador. Que un fiscal quiera ser arrepentido en una causa de esta envergadura es un hecho que no tiene precedentes en la Justicia.

Se trata de un avance importante para Bidone y podría serlo también para la causa que cursa en Dolores. Es porque en este caso el fiscal Juan Pablo Curi, que lo citó a las 13.30, no puso condicionamientos y estableció la audiencia para avanzar en el proceso y que el funcionario judicial suspendido plantee porqué quiere convertirse en arrepentido. En este punto se marca una notoria diferencia respecto de lo que sucedió hasta el momento con el ex espía Rolando Barreiro. Rolo quiere colaborar pero Curi, alineado con Comodoro PY, puso condiciones y obstaculizó el trámite.



Con la audiencia de hoy, entonces, la fiscalía inicia el proceso para decidir si le sirve la información que pueda aportar el imputado. "Si le sirve, formaliza el acuerdo y pide homologarlo al juez. Si no le sirve, no hay acuerdo", informaron a este Página/12 desde el entorno de la defensa de Bidone. Luego, en cualquiera de los dos casos, es decir, si el fiscal avanza o no con el acuerdo, Bidone será indagado.

A diferencia de su colega Carlos Stornelli, quien permanece en rebeldía tras haberse ausentado a cuatro convocatorias para ser indagado por el juez y sigue gozando del respaldo del procurador Eduardo Casal, Bidone fue suspendido en sus funciones por la procuración provincial a cargo de Julio Conte Grand. Además, Bidone ya se presentó en la Justicia en dos oportunidades para ejercer su defensa y estar a derecho.

La situación de Bidone es complicada y empeoró a partir de la extensa indagatoria que prestó en la causa el ex agente Rolo Barreiro. Hasta el momento se le imputa haberle dado a D´Alessio la información para llevar a cabo dos extorsiones, la de Pedro Etchebest, denunciante que originó el expediente que cursa en Dolores y la del empresario aduanero Gabriel Traficante. En su rol como fiscal pidió informes oficiales a Migraciones y cruces de llamadas a las compañías telefónicas. Luego entregó esos datos a D'Alessio, quien los utilizaba para exotrsionar a sus víctimas.

Además, según el testimonio del ex espía Barreiro, quien también quiere ser arrepentido, Bidone acompañó a D'Alessio a una reunión con el senador Carlos Camau Espínola para presuntamente espiar ilegalmente el ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi y al actual mandatario de esa provincia Gustavo Valdés. Bidone, además, habría recibido dinero a cambio de sus "servicios" y pasajes a Cancún para él y su familia, comprados por la secretaria de D´Alessio.

El fiscal ya dio su versión de los hechos en dos oportunidades en Comodoro Py. Cuando estalló el escándalo por la red de espionaje que investiga Ramos Padilla se presentó espontáneamente en la causa por defraudación, que se originó por la denuncia de Stornelli contra D´Alesio. Ante la fiscal Alejandra Mángano confesó su relación con el falso abogado y dijo que fue el ex espía Rolando Barreiro el que le presentó a D´Alessio. En su extensa indagatoria en Dolores, Rolo coincidió en este punto y le contó a Ramos Padilla la semana pasada que él había sido el nexo entre el fiscal suspendido y el falso abogado: "Los dos se mostraban muy agradecidos conmigo por haberlos presentado", declaró Barreiro.

Luego, Bidone fue llamado a indagatoria por el juez Luís Rodríguez, quien investiga otra denuncia contra Marcelo D´Alessio, por presunta extorsión al empresario aduanero Traficante, en el marco de la causa conocida como "la causa de los contenedores". En esa declaración, el funcionario judicial ensayó una explicación de su relación con D´Alessio. Dijo que le pasaba información porque creía que era un agente de inteligencia orgánico y que todo era legal: “Yo siempre creí que Marcelo D’Alessio era un agente de inteligencia que colaboraba, honestamente, con la Fiscalía de Mercedes a mi cargo. Fui víctima de un engaño”, afirmó.

Ahora es el fiscal Curi el que deberá decidir en la audiencia de hoy si lo que tiene para decir Bidone es suficiente para convertirse en arrepentido y correr vista al juez para que homologue el acuerdo.

El ex agente de la AFI Rolando Barreiro también busca convertirse en arrepentido, pero el fiscal de Dolores, quien puja por llevar el expediente a Comodoro Py en sintonía con Stornelli, no quiso avanzar hasta el momento con un acuerdo. Puso condiciones y ni siquiera fijó audiencia para recorrer ese camino, como sí lo hizo con el fiscal acusado.