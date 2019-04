#InmigraciónDescontrolada Vienen como sea. El trapero venezolano WuMo the Flame Boucher agitará el 4/5 en Humboldt (ex Niceto Club Lado B), con su compatriota Joe Polar como invitado. Los suecos Graveyard desplegarán hard rock blusero el 17/5 en el Teatro Vorterix, con los locales Güacho y El Triángulo a cargo de la previa. Y los mexicanos Reik confirmaron desembarco para el 31/8 en el Luna Park.

#CualquieraPuedeGooglear Volutas novedosas para Keith Richards: el héroe stone celebra la reedición de su disco Talk is Cheap, el álbum que condensó todo lo que está bien en el rock, con variadas versiones deluxe por el 30° aniversario, y acompaña con una serie de videos en YouTube en los que charla junto al violero y actor Little Steven sobre aquel épico y groovero disco. Click Richards. Ciro y Los Persas sumaron segunda función en el Luna Park: tocarán el 10 y el 11/5. Click taquillero. Vuelve el ciclo Tester: Rock en Ascenso, que convocará en el CCK toques federales y gratuitos los sábados a las 20, con sets de los platenses Isla Mujeres con los chaqueños Lenoise (13/4), de los rosarinos Alto Guiso con los correntinos Los Pakidermos (20/4) y de los cordobeses Tomates Asesinos con los porteños PUM (27/4). Cicloclick. El colectivo Mujeres Audiovisuales lanzó Plataforma MUA, red social de agite, bolsa de trabajo y convocatoria online para mujeres, travestis, trans y personas no binarias (http://plataformamua.com.ar). Click de género.

#HayTablas El mito rosarino-maradoniano de Tomás “el Trinche” Carlovich, el crack que no quiso ser crack, será explorado en la obra El Trinche, el mejor futbolista del mundo, de Jorge Eines y José Ramón Fernández (viernes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación). La relación de búsqueda erótica entre un niño y su hermana adolescente incomoda en Pequeña pieza de juguetería, de Paola Traczuk (12 y 16/4 a las 20.30 en el Centro Cultural Recoleta). Y una historia de abusos, robos y amor en la villa arma Menea para mí, de Mariana Cumbi Bustiza, co-fundadora de Improvisa2 (sábados a las 23 en El Extranjero).

#AltaTemporada Abrazame hasta el próximo episodio de la serie. Si estás para una matanza escolar y su posterior investigación policial, corré con el estreno sueco Quicksand: Arenas movedizas (Netflix). Si te van los superhéroes no convencionales, seguí la segunda de The Tick (Amazon Prime). Y si te caben las artes marciales vintage en el Barrio Chino de San Francisco en el siglo XIX, golpeá la debutante Warrior (Cinemax).

#Cursos&Concursos Estudio Urbano convida cursos de formación para oficios de la música y la cultura, como luthería, electrónica, sonido, grabación, iluminación, management o gestión de proyectos musicales (inscripción hasta el 17/4, de lunes a viernes de 15 a 20 en Curapaligüe 585). Y el Museo de Arte Moderno ofrecerá durante abril caminatas artie por la ciudad los viernes, talleres de miradas múltiples los sábados, y de paisajes sonoros los domingos (http://museomoderno.org).