Florencia Kirchner busca poder continuar con su tratamiento en Cuba. Con ese objetivo su abogado defensor, Carlos Beraldi, hizo una presentación a la Corte Suprema para que emita opinión ante la falta de definición sobre qué tribunal debería intervenir. Es porque la defensa entiende que se desató un conflicto institucional ya que los dos tribunales, el de la causa Hotesur y el de Los Sauces, se declararon incompetentes y la Cámara de Casación evitó definirse al respecto.

En paralelo, Beraldi había sido intimado por el TOF 5 para que presente los estudios médicos de la joven, alegando que habían vencido los plazos. Según explicó el abogado, toda la documentación fue presentada en tiempo y forma la semana pasada pero ante la Cámara de Casación, ya que el Tribunal se había declarado incompetente. Sin embargo, Casación corrió vista a ese Tribunal, que había obligado a Florencia a regresar.

En una audiencia que estuvo encabezada por los tres jueces, Adriana Pallioti, José Martínez Sobrino y Daniel Obligado, y con la presencia del fiscal de la causa Diego Velasco, Beraldi presentó la historia clínica completa de Florencia Kirchner firmada por los médicos cubanos que la atienden. Así, el abogado solicitó expresamente a los jueces que el documento médico no trascienda públicamente, por lo que el Tribunal accedió a abrir un legajo reservado, al que solo podrán acceder ellos y la fiscalía. Son unas treinta páginas en total, cuyo contenido “es muy contundente”, aseguraron a PáginaI12 en el entorno de la ex presidenta.

Además, el abogado adjuntó un dictamen médico elaborado por tres médicos que respaldan la evaluación realizada por sus pares de Cuba e informes de los médicos forenses argentinos, quienes también coincidieron con sus colegas cubanos y afirmaron que la joven no está en condiciones de viajar en este momento. La defensa de la hija de la ex presidenta insistió con el reclamo para que no se impongan plazos preestablecidos para el regreso de Florencia, sino que pueda volver sólo cuando obtenga el alta médica definitiva. El argumento central de Beraldi en la audiencia fue que no había motivos procesales que requieran su presencia en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera hay fecha de inicio de juicio oral. “Florencia Kirchner va a seguir en el exterior, bajo tratamiento médico, hasta que reciba el alta”, declaró Beraldi.

Ante los jueces, el abogado alegó además que un paciente tiene derecho a elegir el tratamiento y con quien lo lleva a cabo, algo que está respaldado por los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere. Ahora, con toda la documentación en su poder, el Tribunal deberá definir si Florencia permanece en el exterior hasta que termine el tratamiento. Desde la defensa, se mostraron optimistas.

El TOF 5 había ratificado la orden para que Florencia Kirchner regresara el pasado 4 de abril, pero luego de esa disposición y un día antes de cumplido ese plazo se declaró incompetente en la causa. Por su parte en el expediente Hotesur, el TOF 8 había extendido el permiso por 15 días más pero también planteó su incompetencia. Ante las diferencias de criterios entre ambos tribunales y la falta de definición por parte de la Cámara de Casación respecto de quién debe encabezar los procesos, la defensa de la hija de CFK presentó un escrito para dar participación a la Corte. El objetivo es buscar que el máximo tribunal intervenga y se defina. Todas las partes coinciden con que debe haber un solo juicio, pero aún no hubo acuerdo sobre quién debe encabezarlo. La familia Kirchner sostiene que debe unificarse en el juicio conocido como “Vialidad”, que tiene fecha de inicio el próximo 21 de mayo.