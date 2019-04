Kit Harington, una de las estrellas de Game of Thrones, pasó algunos momentos difíciles el sábado, cuando ofició de conductor invitado en Saturday Night Live. El actor que en la serie de HBO interpreta a Jon Snow debía hacer el monólogo de apertura del legendario programa humorístico, pero terminó encontrándose con las inevitables preguntas provocadas porque todo el mundo quiere saber cómo termina la saga creada por George R. R. Martin y adaptada a la pantalla por David Benioff y D. B. Weiss. Lo curioso es que ese universo incluyó a sus propios compañeros de elenco Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), John Bradley-West (Samwell Tarly) y Rose Leslie (Ygritte), quienes hicieron una visita sorpresa al estudio televisivo.

Clarke le preguntó a Harington si al menos no podía ofrecer “una idea aproximada de cómo termina”; cuando el actor puntualizó que ella de hecho también forma parte del programa, Clarke respondió: “Bueno, sí, pero me olvidé. Pasó tanto tiempo desde la última temporada... además de que en muchas de mis escenas estoy hablándole a un dragón que en realidad es una pelota de tenis clavada en un palo. No tengo idea de qué está pasando realmente”. Luego Clarke le preguntó si recordaba cuando habían tenido sexo en la temporada seis (en realidad la escena tuvo lugar en la séptima): “¿sabías que estaban filmando eso?”, agregó.

Fue entonces el turno de Bradley, que también interrumpió el monólogo para preguntar qué le pasaba a su personaje Samwell, ya que “solo me dejaron ver dos páginas del guión, y tood lo que dice mi personaje es ‘Arrhhh!’”. Rose Leslie, quien fue parte de la serie interpretando a la salvaje Ygritte y está casada con Harington, apareció también y no se mostró muy preocupada por el final ya que “no soy una nerd”. Y continuó: “Mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a ganar la vida ahora? No ahorramos nada, y te la pasás diciendo ‘Oh, soy el Rey en el Norte, podemos pedir comida por Uber todas las noches’”.

La aparición de los actores en el programa de la cadena estadounidense NBC fue una de las tantas acciones de promoción en la semana previa al estreno de la octava y última temporada de la serie de HBO, que emitirá el primero de seis capítulos (con duraciones que llegan hasta la hora y media) el próximo domingo 14.