Hace dos semanas el rumor no deja de correr en Buenos Aires y señala que Superliga sancionará a Central con la quita de puntos. La medida se evalúa por no cumplir los pagos en término a los jugadores aunque las autoridades del club de Arroyito desestimaron la versión. Superliga meses atrás requirió a Central documentación respaldatoria a la última declaración jurada y tras ellos no hubo pronunciamiento. La versión también fue negada por la Asociación del Fútbol Argentino a este diario.