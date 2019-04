El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, fue internado ayer en Mallorca, España, tras ser atropellado por un automóvil mientras llevaba, en bicicleta, a sus hijos al colegio. Según indicaron medios de ese país, el DT sufrió politraumatismos leves y fue rápidamente dado de alta. “Muchísimas gracias por los mensajes recibidos, un par de puntos y ¡a casa! Gracias a todos”, escribió el ex lateral derecho en su cuenta de Twitter, agradeciendo los mensajes de apoyo recibido.

Si bien los primeros reportes hablaban de que Scaloni estaba “grave”, con el correr de los minutos se supo que ingresó en estado “leve moderado” en el hospital Son Espases de Palma tras sufrir el accidente en Portals Nous, en el municipio mallorquín de Calviá.

Según medios locales, el entrenador argentino fue atropellado alrededor de las 10 de la mañana, hora local, por un automóvil que invadió la vereda dando marcha atrás. La maniobra no fue observada por el DT, quien cayó al suelo de cabeza, provocándose un traumatismo facial, policontusiones y numerosas dermoabrasiones, también en los brazos.

“Estaba en el estacionamiento del colegio de mi hijo y un coche iba para atrás y yo lo choqué con mi bicicleta. Me abrí un poco la cabeza pero nada más. Me pusieron puntos y ya estoy en casa. No pasó nada, estoy bien”, sostuvo Scaloni. El DT regresará este viernes al país para reunirse con Claudio Tapia, presidente de AFA, y César Menotti, director de Selecciones Nacionales, de cara a la próxima Copa América a celebrarse desde el 14 de junio en Brasil y para empezar a darle forma al proyecto de la selección local, impulsado principalmente por Menotti.