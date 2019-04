El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que tiene a su cargo el juicio por la tragedia del vuelo de Austral en el que murieron 74 pasajeros cuando la aeronave cayó en Fray Bentos en 1997, y por el que están procesados 35 directivos y funcionarios, resolvió que los acusados que no concurrieron a la primera audiencia y los que vivan lejos podrán estar ausentes el resto del juicio o declarar mediante videoconferencia. “Sobre la presencia física de las personas acusadas, no obedece a un castigo ni a un beneficio como se dijo, entendemos que hay que ajustar las normas procesales a las realidades. Si un imputado a través de su defensor indica que no va a declarar es suficiente, y si está lejos podrá hacerlo por videoconferencia”, afirmó el tribunal.