Juan Emilio Heredia fue imputado de haber secuestrado durante casi un día a su ex pareja, a quien golpeó con un hierro y filmó mientras la violaba hasta que la víctima logró escapar a la carrera y desnuda de la casa en la que estaba cautiva, en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. El juez de la causa le dictó la prisión preventiva por tres meses por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, en concurso real con lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra una persona que se mantuvo una relación de pareja y por ser cometidas mediando violencia de género”. El jueves pasado, la mujer estaba en la calle y su ex pareja la siguió a pie y la sorprendió por la espalda, tras lo cual, le robó su billetera y el teléfono celular. La mujer le pidió auxilio a un remisero, pero el chofer se fue tras ser amenazado por el agresor. La víctima fue llevada hasta la casa de su ex pareja, que la encerró con llave. La mujer permaneció privada de su libertad durante horas y en la madrugada del viernes su ex pareja la golpeó con un hierro -tipo regla de albañil- en la cabeza y la amenazó: “Te voy a filmar, dejá de llorar putita (sic) si a vos te gusta, quiero que hagas como que estas disfrutando, pará de llorar.” Horas después, la víctima logró escapar y pidió ayuda. La víctima fue auxiliada por vecinos y después denunció lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer, desde donde dieron intervención a la Brigada de Investigaciones que allanó la vivienda donde se encontraba Heredia y finalmente lo detuvo horas después. En el procedimiento, los policías secuestraron varios elementos de interés para la causa y también un arma de fuego “tumbera”, que estaba cargada.