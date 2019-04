A pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, el gobierno nacional evalúa modificar el decreto que rige las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para evitar que en las generales se puedan presentar las denominadas “listas colectoras o espejo”, según hicieron trascender desde La Plata. Se trata de un requerimiento del gobierno bonaerense para que se modifique el artículo 15 del decreto 443 que, según la fuente, habilita la presentación de listas colectoras en la elección general, lo que puede implicar que un candidato a gobernador vaya enganchado de más de un candidato presidencial. La preocupación de Vidal es, como se viene rumoreando, la posibilidad de que el peronismo no consiga ponerse de acuerdo en las candidaturas presidenciales pero sí en las listas bonaerenses. Así, por ejemplo, Cristina Kirchner por un lado y Sergio Massa o Roberto Lavagna por otro, lleven al mismo candidato o candidata a gobernador, cuestión de no dividir los votos del peronismo ante una candidata como Vidal, la dirigente de mejor imagen del oficialismo. El artículo 15 establece que “en el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias”.