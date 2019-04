Los sindicatos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, anunciaron que no prestarán servicios el próximo 1° de mayo. La medida tiene como objetivo reclamar “la reformulación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y un aumento salarial de emergencia a los jubilados”. Por lo tanto, ese día prácticamente se convertirá en una jornada de “paro total” porque no funcionarán trenes, colectivos, vuelos aerocomerciales, subterráneos y embarcaciones. El que el día del reclamo sea un feriado no es casual porque durante esa jornada los trabajadores cobran horas extras que, lejos de transformarse en un beneficio, termina siendo perjudicial porque a fin de mes ese plus de dinero se lo lleva el impuesto a la ganancia.