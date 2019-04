A partir del primero de mayo y hasta que el gobierno revea la situación del Impuesto a las Ganancias que reclaman los gremios, habrá paro de transporte todos los feriados. Así lo anunció el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, luego de que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera el dirigente marítimo Juan Carlos Schmid, comunicara el cese de actividades para el Día del Trabajador. "Se nos acabó la paciencia con el gobierno, por eso vamos al paro el 1 de mayo y de ahora en más, va a haber paro todos los feriados si el gobierno no nos da respuestas", puntualizó Fernández.



El dirigente subrayó que “el gobierno no encuentra una solución a este problema económico” en general, pero se refirió también en particular al reclamo del sector para que se reformule el tributo de ganancias sobre los salarios. “Nos descuentan mucha plata y no estamos para perder plata”, resaltó Fernández en diálogo con Futurock. El gremialista reveló también que las empresas están amenazando con suspender a trabajadores ”pero como viene la situación no lo vamos a permitir”, aseguró.

Los más de 20 sindicatos nucleados en la CATT paralizarán los vuelos aerocomerciales, colectivos, trenes, subterráneos y embarcaciones para que las horas extras dejen de tributar ganancias. También reclaman la creación de “regímenes jubilatorios diferenciales” en medio de la crisis que atraviesa el país.

“Estamos hablando de la situación económica, del hambre en la calle, la falta de trabajo es muy grande, hemos tolerado mucho pero esto es grave”, manifestó Fernández al fundamentar los pedidos que acercaron el pasado 27 de marzo al ministro de Producción Dante Sica y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley. De acuerdo al dirigente, el único escenario que suspendería la medida de fuerza del próximo feriado y de los siguientes es una apertura al diálogo. “Nos gustaría que el gobierno nos llame mañana mismo, que nos juntemos y encontremos una solución para todos los trabajadores”, aseguró Fernández.

En el último encuentro con los funcionarios nacionales, los gremios dejaron en claro que la creación de los nuevos regímenes tenía que ser resultado de las conversaciones con los trabajadores. “Ninguna modificación a los regímenes diferenciales va a poder efectuarse sin la necesaria e imprescindible participación de los trabajadores en la mesa de discusión y en la redacción final de un proyecto normativo, que va a tener que ser elevado al parlamento nacional para ser convertido en ley” ratificaron los gremialistas.