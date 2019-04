A diez días de la brutal golpiza que recibió Betiana Retamar (foto) en la casa de su expareja, Leandro Ibáñez, la Justicia lo imputará hoy por el delito de "lesiones graves dolosas". El acusado se presentó ayer, mediante un abogado, y la fiscal Luciana Valarela podría pedir una medida cautelar por el ataque feroz que sufrió la mujer de 32 años, en España al 3200. La denuncia de Betiana, que está siendo acompañada por la organización Ademur, con cuyo abogado se presentará como querellante, señala que Ibáñez la invitó a desayunar luego de cortar la relación. Ella aceptó y apenas entró la tomó del cuello y la empujó a una pieza. "Aparecieron dos mujeres que no sé de dónde salieron", agregó la víctima. Se trata de una ex pareja del hombre y la hija de esta. Le pegaron, la escupieron, la patearon, le robaron, le cortaron el pelo y la amenazaron de muerte. Cuando pudo escaparse fue a denuciarlos con el rostro destrozado. La mujer salió la semana pasada a los medios porque, pese a la denuncia, no había orden de detención. Recién este lunes, después de que se diera a conocer el caso, la citaron a la Fiscalía, donde amplió su declaración.