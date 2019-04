"A mi no me paga nadie. Yo digo lo que veo, la gente no tiene qué comer. Se nos hace cada vez más difícil sentar a los chicos en una mesa. Estos son unos caraduras. No se les cayó una sola idea en tres años de gobierno. Es tristísimo lo que está pasando".

(Isabel Salinas, de 60 años, vecina de barrio Deloit. Su voz se hizo escuchar de fondo cuando en la esquina de Matienzo y Sanguinetti, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, daba una conferencia de prensa junto los candidatos de Cambiemos, José Corral, Anita Martínez y Roy López Molina).