Ustedes, que son influencia para generaciones posteriores, deben tener las suyas también. ¿Cuáles son, pensando en ambas orillas?

Pepe Guerra: –De acá, sin dudas Yupanqui, por sus temática, por la calidad de sus canciones, por su poesía popular, por la perduración de su belleza. Del Uruguay, me quedo con mis amigos. Con los guitarristas del pueblo. Yo me pasaba horas y horas acompañando al “Carau” Peralta, un guitarrero que tocaba en los quilombos horas y horas, hasta la madrugada. También acompañé a Ricardo Larrosa, que tocaba el bandoneón. Todo eso era muy sociable, muy lindo, y el que quería ocuparse, se ocupaba. Eso sí, te quedaban las canaletas en los dedos de las cuerdas (risas). El “Laucha” Prieto también me influyó, pero ya más en el terreno de la guitarra clásica.

B. L.: –Yo no sé cuáles son las mías. De acá podría ser Los Chalchaleros. Pero del Uruguay no sé, debo tener alguna pero no me doy cuenta. Valoro mucho la impronta de Los Olimareños. Nadie nos dijo lo que teníamos que tocar o cómo teníamos que hacerlo. Nos encontramos, empezamos a tocar, nos retroalimentamos y chau. Es cierto que la cultura está en todo, hasta en la forma de caminar o de tomar mate, pero en el arte tuvimos una impronta muy personal. Nunca imitamos a nadie. ¿Quién bordonea como Pepe? Salieron muchos guitarristas imitándolo. No hay un dúo en el Uruguay que no empiece imitándonos.

–¿Y Jaime Roos? Gran catalizador de la música uruguaya.

P. G.: –Hemos grabado con él y él con nosotros. Es muy bueno en la canción murguera, lástima que no graba hace tanto tiempo.