Con Miguel Angel Pichetto ya funcionando como su virtual jefe de campaña, el ex ministro Roberto Lavagna reiteró ayer ante los senadores del bloque Justicialista que sólo será candidato si es por consenso y sin atravesar el filtro de las PASO. También insistió en su propuesta de un “gobierno de unidad nacional” que convoque a socialistas y radicales para “no ser arrastrados a ninguno de los dos lados de la grieta”. Como viene sucediendo cada vez que aparece, otro de los aspirantes del espacio Alternativa Federal, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, le recordó que las primarias son ineludibles luego de verse con su par cordobés, Juan Schiaretti (ver aparte).

“Estoy construyendo consensos”, insistió Lavagna en la puerta del Congreso cuando lo consultaron con el encuentro con los senadores en el despacho de Pichetto, jefe de la bancada. Un par de días atrás, enojado porque Sergio Massa había lanzado su propuesta presidencial con miras a las PASO, Lavagna dijo que directamente estaba afuera de Alternativa Federal y que el suyo era un proyecto diferente al que denominó “Consenso 19”. Ayer no insistió con eso, aunque sí con su idea de sumar radicales, socialistas, al GEN de Margarita Stolbizer y a “la sociedad civil” a su armado.

Esa iniciativa no generó mayores reacciones. En cambio, lo que sí le preguntaron los senadores fue su intención de no pujar internamente con nadie. “Hacer una interna es la última forma para hacer una propuesta competitiva”, trató de explicar Lavagna su objetivo, diciendo que al otro día los medios harían hincapié en cuánto sacó el candidato individualmente y no la suma del espacio, lo que lo ubicaría muy lejos de –especulando– Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Cuando le insistieron planteando variantes –contra un solo oponente, por ejemplo–, el ex ministro fue tajante. “En ningún escenario me veo compitiendo en un una PASO”, zanjó la cuestión.

Anticipando una definición de parte de Lavagna, hubo varios senadores que pegaron el faltazo. Por ejemplo, Rodolfo Urtubey –hermano de Juan Manuel–, el candidato en Santa Fe Omar Perotti, el cordobés Carlos Caserio –mano derecha de Schiaretti– y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango –que responden al gobernador Carlos Verna– no estuvieron. Pero sí hubo 14 senadores entre los que se contaron Eduardo Aguilar –quien será candidato a gobernador en Chaco con Lavagna como referente nacional–, el sanjuanino Rubén Uñac –hermano del gobernador Sergio–, el entrerriano Pedro Guastavino, el catamarqueño Dalmacio Mera, el jujeño Guillermo Snopek y el correntino “Camau” Espínola, entre otros.

“Todavía hay tiempo para negociar una fórmula de acuerdo”, aseguraron Lavagna y Pichetto a los senadores respecto a los demás referentes de Alternativa Federal. Si bien en lo formal Pichetto todavía mantiene su precandidatura pre- sidencial, actualmente funciona más como promotor de Lavagna. Una versión sostiene que aspiraría a encabezar la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires.