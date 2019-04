Lisandro López, goleador y capitán del Racing campeón de la Superliga, descartó jugar los Juegos Panamericanos de Lima con la Selección Sub 20 como uno de los tres mayores permitidos, según confirmó Fernando Batista, entrenador del equipo. “Hablé con Lisandro y me agradeció mucho que haya pensado en él, por lo deportivo y por lo humano, pero me dijo que prefería hacer una buena pretemporada y no cortarla”, manifestó.