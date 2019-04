En línea con la estrategia de Jaime Durán Barba de polarizar a sangre y fuego con el kirchnerismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desembarcó en el Congreso y, más que un informe de gestión, tuvo un match donde eligió permanentemente al kirchnerismo como adversario. Les gritó, los acusó de mentir y de haber creado la pobreza, de cuyo aumento no se hizo cargo. “La pobreza de 2015 era una pobreza igual que la de ahora, pero ni siquiera tenían la dignidad de medirla”, aseguró Peña a los gritos, mientras un resignado Emilio Monzó intentaba encauzar el encuentro. Los opositores le recordaron el aumento de la desocupación, el desplome del salario, el crecimiento del hambre, entre otros legados de los años de Cambiemos.

La estrategia fue atacar para no dar explicaciones y a Peña le funcionó como un reloj suizo: cuanto más lo cuestionaron los kirchneristas y más lo acusaron de mentir, más contestó diciendo que los que mentían eran ellos y que la responsabilidad era del gobierno anterior. No hubo, en rigor, respuestas ni explicaciones.

Antes de que los ánimos se inflamaran, Peña ya estaba en plan de confrontar cuando habló de la inflación: “Nos equivocamos en decir que era fácil, sí. ¿En qué se equivocaron ustedes?”, les arrojó a los diputados kirchneristas, que fueron el único adversario que eligió Peña. Hace poco, Durán Barba dijo en una entrevista: “Es Macri o Cristina”. La estrategia es clara: polarizar con la ex presidenta para acicatear el antikirchnerismo y obtener votos que los resultados económicos no le estarían trayendo.

Peña no ahorró autoelogios: “Es uno de los gobiernos más federales en la historia de nuestro país”, dijo. Sostuvo que cuando llegaron al Gobierno había, por culpa del kirchnerismo, diez provincias que “no podían pagar sueldos y aguinaldos”. Sostuvo que hoy las provincias “están mejor que en diciembre de 2015”. “Al igual que ha sido muy importante haber podido avanzar en el plan de inversión en infraestructura más ambicioso y más transparente de nuestra historia”, sostuvo Peña.

“No hay posibilidad de avanzar sin libertad de prensa, sin libertad de expresión”, sostuvo Peña, en una época en que más de 2700 trabajadores de prensa perdieron su trabajo y cerraron decenas de medios de comunicación. También destacó la “Justicia independiente” mientras en la causa que involucra a Marcelo D’Alessio cada vez hay sospechas más serias del Gobierno interviniendo para digitar declaraciones contra sus adversarios políticos en las causas por corrupción.

Desde el kirchnerismo, los diputados se turnaron para contarle las costillas a Peña. El diputado Darío Martínez le reprochó: “Utiliza esto como un show, lo llena de mentiras que no se sostiene ni siquiera horas. Dijo el 6 de abril que el control de precios era un fracaso y el 9 de abril lanzaron un nuevo control de precios. Tres días duró la mentira”. Peña le retrucó que no habrá ningún acuerdo de precios, algo que discute en este momento con los radicales (ver aparte).

“Usted dijo que no necesitaremos emitir deuda y dos meses después estaban haciendo el acuerdo con el FMI”, enumeró Martínez. “Usted dijo que la industria iba a crecer un 6 por ciento y cayó según el Indec un 5 por ciento. Otra mentira”, le reprochó. “Usted dijo acá que el PBI iba a tener una mejora del 3 por ciento. No tuvo esa mejora sino que tuvo una caída del 2,6. Mentira. No sé por qué a Higuaín le hacen esos memes si el que más erra en la Argentina es usted”, lo cuestionó.

La diputada Gabriela Cerruti le dedicó un discurso encendido: “Ustedes se van en diciembre y eso lo sabemos todos. Pero de acá a diciembre hacen falta medidas”, le dijo. “¿En quién está pensando? Cuando usted dice que en Corrientes está la revolución de los aviones... Corrientes tiene el 50 por ciento de pobreza, 13 por ciento de indigencia ¡¿Quién carajo va a usar los aviones en Corrientes!’”, le dijo Cerruti. También contó que hay familias en la Ciudad de Buenos Aires, gobernada hace 12 años por el PRO, que piden que se dé temprano el desayuno en las escuelas porque sus hijos no cenan.

“¿Cómo te da la cara? ¿Cómo hacés para dormir por las noches después de tantas mentiras? ¿Cómo podés vivir, Marcos, sabiendo que hay pibes que se van a dormir todas las noches sin cenar? ¿No lo ven? Salgan a timbrear de nuevo y vuelvan a encontrarse con un ser humano”“, le recomendó.

“Diputada Cerruti, no le creo a esa indignación impostada. La vi manejando los temas de pobreza. Esta pobreza no la construyó este gobierno”, aseguró Peña sin sonrojarse. “Cínicos son ustedes. ¡Ustedes dijeron que había menos pobreza que Alemania! ¡Ustedes no midieron la pobreza! ¡Ustedes fomentaron el clientelismo!”, gritó.

La diputada Vanesa Siley lo cuestionó por el veto a la ley antidespidos en 2016. “Dijeron que no hacía falta esa ley porque había crédito para las Pymes. Mentira uno, porque hay 10 mil Pymes menos en la Argentina. La pobreza aumentó al 32 por ciento. Hay un 47 de niños y niñas pobres. Gracias a ustedes”, le dijo. Peña le contestó que no creen “en la prohibición de los despidos, no creemos en el proteccionismo ni en cerrar la economía”. Y luego siguió: “Es una mentira suya”; “el que está mintiendo es usted diputado, lamento decirle”; “si va a mentir, hágalo con precisión”; fueron algunas de las respuestas a los kirchneristas. “Fue tu gobierno, Kicillof, el que dejó esta pobreza. Vi ese cartel y me ilusioné. Pensé que había una autocrítica del kirchnerismo. Pero no”, dijo antes de irse. Los carteles decían: “Basta de mentir”.