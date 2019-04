8 contribuciones destacadas en Página|12

En defensa de un ambiente sano

Por cuestionar la orden de fumigar lejos de escuelas rurales, Mauricio Macri recibió críticas por no respetar la división de poderes y por las falsedades de sus dichos.

(6 de abril 2019) - Seguir leyendo

Nuestros socios opinan



1- Indignante

Es indignante, pero no asombroso. Pone en evidencia el interés que tienen en las personas, las que para ellos no son más que recursos humanos, explotables y descartables. Si realmente les importara la política medioambiental no tendrían ese ministro caricaturesco y, si una buena parte de los argentinos pudieran zafar del rencor que les han inoculado con tanta eficacia, este tipo no podría durar ni un minuto más en el cargo. Adrián_8067

2 - ¿Dónde se ha visto?

Discursos que son apología del delito! ¿Dónde se ha visto?¿Cómo se lo sigue tolerando? Hay mil causas que se pueden abrir (y sumarse a su CV anterior de prontuarios bloqueados) para destituirlo, enjuiciarlo, encarcelarlo de por vida (lo que le quede) y expropiar todos los bienes mal habidos de su Grupo Macri. Arcasur

3- División de poderes

"El personaje que hace de presidente desconoce una vez más la realidad. Hay estudios y decisiones políticas a nivel mundial para incrementar la agricultura y la ganadería orgánicas. Los motivos principales: salud y ecología. Dos palabras (salud y ecología) que -como muchas otras- el personaje no tiene en su libreto. Ah! Y por favor que alguien que le haga un planito de la división de poderes, a ver si con un esfuerzo lo entiende". Quilmesblues

4- Prevenir

Más allá de toda consideración acerca de la ignorancia de quien ejerce la presidencia, habría que enseñarle que cuando se trata de medio ambiente, se suele aplicar el "principio de prevención". O sea, no habiendo conclusiones definitivas acerca de si una práctica es nociva o inocua, se aplica la norma que sea más restrictiva, previendo los posibles daños, aunque aún no se hayan podido comprobar. PabloT

El conventillo de La Rosada

Vuelve el sainete porteño alegre y sentimental –recita el presentador–, como en sus noches mejores a bordar viejos primores y a reavivar los colores de la gama natural. Se abre el telón y se escucha en la oscuridad la voz del fugitivo Alberto Samid desde un refugio desconocido: “Yo no me entrego en Comodoro Py, hasta que Stornelli no se presente en Dolores y entregue su teléfono”.



(6 de abril 2019) - Seguir leyendo

Nuestros socios opinan

5- Entre la tragedia y la farsa

En El Diciocho Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx escribe (superando a Hegel, je): “La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa”, lo que confirma la adhesión de los cuadros macristas a la certeza marxista. Por supuesto que Marx, como buen marxista, iba de lo general a lo particular y, por eso, las aparentes excepciones que serían la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, la muerte en ruta de los 43 gendarmes mandados por "Bullshit" a reprimir a la Tupac Amaru, los 44 submarinistas sepultados en el fondo marino, los niños mal alimentados, los jubilados que no pueden llegar a las farmacias, las mujeres agredidas en sus derechos naturales cuando deciden abortar (derecho inalienable), son todas tragedias que alimentan la farsa del actual régimen gobernante que, haciendo caso omiso de su responsabilidad, elige el sainete como estilo político, proponiendo que nos riamos con risa estúpida de su negación del republicanismo, su falta de respeto a la Justicia, a los derechos humanos, a la memoria histórica, todo para seguir alimentando las arcas del 5 % de la población argentina y colaborar con el mejoramiento del nivel de vida de muchos estadounidenses, algunos europeos y unos pocos chinos, a costa del esfuerzo y el trabajo (y el no trabajo) de les argentines. En esta farsa, los ex funcionarios de gobiernos kirchneristas que se quieren anotar para continuar el divertimento del circo criollo, nunca fueron kirchneristas, eso si hacemos una lectura benévola y perdonavidas de esa experiencia, que merece un análisis (no ahora) más profundo. El peronista Lavagna se tuvo que irse cuando Néstor, junto a Chávez y Lula, le dieron una patada en el culo a Bush (y EE.UU.). El "radical" (por su afiliación a la UCR y no por radical) Martín Lousteau, pergeñó y redactó la 125 que puso en jaque al gobierno de CFK. El instrumento legal tenía buenas intenciones (la impronta de CFK), pero una factura técnica lamentable (la impronta UCR). Y llega, el ahora peronista, ex afiliado de la UCDé de Alsogaray, Sergio Massa, (menos de un año como Jefe de Gabinete), que no se bancó ideológicamente, el proyecto popular. Lo suyo va por otro lado. Por la vereda de enfrente, más precisamente. Los tres nombrados no son kirchneristas. Nunca lo fueron, en cualquier abordaje que hagamos. La única peronista en (aparente) carrera (si se anota) es CFK. Y eso explica, entre otras cosas, que algunos afiebrados consideren a los tres varones nombrados como “opciones” frente al machirulo. Son más de lo mismo para que la farsa continúe, ya sea como "peronista" o "radical", y le terminen perdonando la vida al régimen pronto a caer (siempre constitucionalmente, aunque no sea en los plazos de la actual legalidad). Es de esperar que el próximo gobierno, en tanto prevalezca la decencia, no transite la repetición de la historia en un nuevo círculo vicioso. Deberá superarla, ir al hueso, si es que eso está en la mente de los decentes. La decencia sola no alcanza. Hay que mirar para atrás, revisar errores y evitarle al pueblo argentino una nueva tragedia. Y una nueva farsa. Saludos, Manchas

Aunque no tiene al FMI para que le dé un préstamo, Vidal imitó a Macri. La deuda bonaerense es una bomba. Representa el 70 por ciento del presupuesto y el 80 por ciento está nominado en moneda extranjera.

Seguir leyendo

(7 de abril 2019)

6- ¡ES AHORA!

Hay que simplificar los mensajes para el público que NO lee, ni analiza, ni puede estructurar un pensamiento complejo. Eso hace la derecha. Hagamos lo mismo. Hay buenos comunicadores y artistas. Salgamos del formato intelectual. Ya hay muchos ejemplos y las redes sociales son una muestra infinita de humor y horror hecha por gente ingeniosa. La guerra mediática la van ganando ellos hasta ahora. Lo que cambió es la predisposición de la gente a escuchar la otra campana. Es AHORA o NUNCA! Y no sólo para hacer caer al muñeco, para explicar que es el imperialismo el que nos va a matar y por qué lo nacional y popular no sólo es éticamente superior, sino la única oportunidad de supervivencia. Nutria

7- A CONSULTA POPULAR

¿Cuándo las argentinas y argentinos cumpliremos y haremos cumplir la Constitución que nos gobierna? Si gobernamos a través de nuestros representantes tenemos que votar a aquellas y aquellos representantes que acepten legislar para el pueblo. Con respecto a endeudarnos, porque eso es Deuda Pública, tenemos que elegir, en las próximas elecciones a los representantes que acepten modificar las leyes para que, previo a contraer deuda, nos consulten a través de una Consulta Popular vinculante. En ella tendrán que especificar monto, el destino, los interese y el plazo. Alfonso20166

El juez Ramos Padilla recibió los correos electrónicos con que se le daba letra al financista Leonardo Fariña para incriminar a CFK y a otros ex funcionarios.

Seguir leyendo

(10 de abril 2019)

8- El rol del peón

Si uno lee con atención la "causa" brasileña armada contra Dilma y luego contra Lula, no puede sino pensar que harán algo parecido, adaptado a la realidad política argentina, mucho más reactiva y contestataria. Si el guión viene del Departamento de Estado, que se está moviendo de manera abusiva en todo el planeta, no se puede pensar que dejen "pasar" el regreso de CFK. Cambiemos es sólo el peón de ajedrez en todo esto, pero como tomó las riendas del poder judicial y del aparato de seguridad, puede tener poder de daño. Tal vez, ya estén calculando la relación daño/beneficio, para evaluar si arremeten con fraude, represión a mansalva o algún estado de sitio insólito, pero posible. La foto del presidente de la Corte en la fiesta del operador Rodríguez Simón denota que actúan en tándem y presagia cosas nada buenas… Aquario

