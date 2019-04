Marcos Senesi sufrió una distensión en el músculo psoas de la pierna izquierda y no estará disponible para el clásico del próximo domingo ante Huracán, por la ida de la primera fase de la Copa de la Superliga. Si bien no es una lesión grave, el defensor no sería arriesgado por el cuerpo técnico de Jorge Almirón y en su lugar seguiría Gonzalo Rodríguez. El que sí podrá estar entre los titulares será Nicolás Blandi.