El presidente Mauricio Macri hará anuncios económicos, que incluyen cambios en el plan de Precios Cuidados, el próximo miércoles, según confirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una conferencia de prensa. Los anuncios presidenciales llegarán un día después de que se conozca la última cifra de la inflación, que promete no ser buena. El jefe de Gabinete habló al final de una extensa reunión con los gobernadores radicales y los del PRO en la que llevaron a la Rosada propuestas para la reactivación económica. El encuentro, que duró cerca tres horas, tuvo la intervención de cuadros técnicos para revisar las medidas, sobre las que había un cerrado hermetismo.

Apremiados por la situación económica y por el peligro de que Roberto Lavagna se lleve a un sector de la UCR, el macrismo retomó las reuniones con los radicales. La primera fue una cena la semana pasada, en la que estuvieron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y Peña. Los participantes de ese convite se repitieron ayer, solo que en vez de ser en un restaurante boutique fue en la Rosada y a plena luz del día. Y en lugar de cena, hubo gaseosas y galletitas. Un copetín.

Por el radicalismo, estuvieron los tres gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes). Si bien se rumoreaba que Macri iba a pasar por el encuentro, finalmente no se hizo presente.

El encuentro fue más allá de una mera escena protocolar para que los radicales presentaran sus propuestas y los funcionarios macristas les dijeran que las iban a analizar. Se extendió por horas con idas y venidas de funcionarios como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli; el secretario de Comercio Interior, Miguel Braun; el de Energía, Gustavo Lopetegui; el gerente del Banco Central, Nicolás Gadano, entre otros. Cada área le explicó a los gobernadores el alcance de las medidas que pueden tomar (y cuáles no). Desde el Gobierno, advierten que deben tener “costo fiscal tendiente a cero”.

Al finalizar el encuentro, Cornejo sostuvo que el Gobierno se había mostrado receptivo y resaltó que no sólo con los gobernadores del radicalismo. Los correligionarios vienen hace tiempo buscando hacer tándem con Vidal y Larreta. Sí dijo que se avanza en un acuerdo de precios, como pedía el radicalismo, aunque no está claro si abarcará todo lo que exigían.

Vidal fue la primera en retirarse del encuentro, mientras seguían las reuniones técnicas. Luego se vio a un Frigerio en mangas de camisa partir raudo de la Rosada hacia Washington.

Peña solo, sin ningún gobernador, fue el encargado de oficiar de vocero del encuentro. “Fue una reunión de trabajo en torno a las preocupaciones compartidas por el presidente. Pensamos medidas tendientes a aliviar la situación”, comentó, sin dar detalles de las medidas ante las sucesivas preguntas de los periodistas. “Las medidas las comunicará el presidente”, insistió el jefe de Gabinete, que comunicó que Macri hablará el próximo miércoles para presentar el paquete de medidas que, aclaró, no es “un plan”.

Fue llamativa la ausencia en un encuentro en el que se iba a hablar de acuerdo de precios del ministro de Producción, Dante Sica, que se venía ocupando del tema. El motivo formal es que tenía otros compromisos en su agenda, con la OIT. No obstante, en los últimos días arreciaron los rumores sobre la renuncia de Sica, en medio de las tensiones con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y también con Peña. El jefe de Gabinete, no obstante, remarcó que Sica sí estuvo en “reuniones preparatorias a la mañana” y que luego participó su equipo (estuvo, concretamente, su jefe de Gabinete, Ignacio Pérez Rivas).

Sobre la discusión de los distintos caminos para revitalizar el consumo, Peña se ocupó de ponerle freno a algunas propuestas de los radicales: “Todos coincidimos en que se debe dar dentro de la normativa vigente y no se debe recurrir a herramientas que no funcionaron en el pasado”. Una forma elegante de decir que no se pueden salir del acuerdo con el FMI y que no habrá medidas similares a las del gobierno pasado. Ya en su informe en el Congreso Peña les había gritado a los kirchneristas que no volverían los controles de precios. No obstante, según confirmaron fuentes de Gobierno, los acuerdos como Precios Cuidados son parte de la batería de anuncios que piensa hacer Macri el miércoles.

Sobre la situación económica, Peña insistió en que “los mercados toman recaudos ante la incertidumbre electoral” de 2019 y le agradeció a la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, quien dijo que “la economía argentina está en un punto en el que va a repuntar”, contrariando el staff report del propio Fondo. También le recomendó a los votantes “no dar la espalda al trabajo que se está haciendo”. “Agradecemos el mensaje de Lagarde y la convicción de que la Argentina recorre un camino de normalización de la economía”, dijo Peña. Los equipos técnicos seguirán trabajando contrarreloj para los anuncios del miércoles próximo.