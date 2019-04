El presidente Mauricio Macri recibió por segunda vez en siete días al ex embajador en Washington Martín Lousteau. El primer encuentro había sido en la Quinta de Olivos y ninguna de las partes quiso dar detalles de qué hablaron. Ayer se repitió la reunión a la hora del almuerzo y reinó el mismo hermetismo sobre las reuniones consecutivas con quien suena como un posible compañero de fórmula de Macri en 2019. No es el único con el que almuerza: hace pocos días, se los vio a Lousteau y al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, en una extensa tenida en el restaurant El Mirasol, en la Recova de Recoleta. Lousteau llegó cerca de las 12 y se retiró dos horas después. Cuando le preguntaron por esa visita en la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que “Martín estuvo en una reunión que era la continuación de otra que tuvieron la semana pasada. Fue un intercambio de ideas. No implica una cuestión política”. Fue la forma sutil de negar que hubieran hablado de una candidatura, pese a los rumores que hay en torno a que Lousteau podría ser compañero de fórmula de Macri o bien candidato a jefe de Gobierno con Roberto Lavagna. Esto último podría ser suficiente motivo de preocupación para el presidente. Otro que circuló por la Rosada fue el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Peña volvió a negar que vuelva al Gobierno con un cargo.