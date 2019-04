*11.55 They shall not grow old (Peter Jackson, Reino Unido)

Jackson ofrece aquí una nueva pirueta en su carrera. Tras labrarse un nombre como director de épica fantástica, aquí vuelve a las trincheras, pero las de la Primera Guerra Mundial. El director “revive” los archivos fílmicos de esa contienda, les devuelve voz y les pone color para dar testimonio de una de las conflagraciones más terribles del a historia.

Multiplex Belgrano, sala 2.

*14.20 The Heat: a kitchen (r)evolution (Maya Gallus, Canadá)

Es curioso cómo el machismo “manda” a las mujeres “a la cocina”, pero en cuanto hay una cuota de prestigio por ganar allí, se lo intenta arrogar. Este documental indaga en la figura de siete chefs mujeres que lucharon –y triunfaron- contra el patriarcado entre hornallas y sartenes.

Alianza Francesa

*17.00 Indiana Jones y los cazadores del arca perdida (Steven Spielberg, Estados Unidos)

A muchos seguramente no les importará el origen súper comercial de esta película en el contexto del BAFICI. Al cabo, no deja de ser un ícono indispensable del cine de aventuras no sólo de la década del ’80, sino de la historia del cine.

Jardín del Museo Larreta

*17.10 Stan and Ollie (Jon S. Baird, Reino Unido)

Hoy el formato del stand up domina la escena cómica, pero durante años, fueron los dúos los que marcaron el timing de las risas, especialmente en Estados Unidos. Esta película retrata el “regreso” de una de las duplas más conocidas, la de Laurel y Hardy, más conocidos como “El Gordo y el Flaco”.

Sala Lugones.

*20.40 Aniara (Pella Kagerman, Suecia)

Aniara está basada en un poema de Harry Martinson, el nobel de Literatura sueco, aquí releído en clave de ciencia ficción con colonos en viaje a Marte que comienzan a preguntarse sobre el sentido de su vida y su pasado repleto de consumismo. Y una cuestión fundamental: el peor encierro en la infinidad del espacio es con uno mismo.

Incaa Gaumont, sala 1.

*23.10 Alpha, the right to kill (Brillante Ma. Mendoza, Filipinas)

Alpha pertenece a Trayectorias, pero tranquilamente podría estar en Nocturna. Es un thriller descarnado y sórdido en torno al narcotráfico, la corrupción policial y las –inevitablemente equivocadas, claro- decisiones de los protagonistas.

Multiplex Belgrano, sala 4.