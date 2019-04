El fiscal de Mercedes, suspendido de su cargo, Juan Ignacio Bidone, declarará a partir de las 14 ante el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, para ver si se concreta la aceptación como arrepentido. El abogado de Bidone, Diego Alvarez Bognar adelantó que si no se concreta la aceptación retirará el pedido de que Bidone sea reconocido como arrepentido y se presentará directamente ante el juez.



Desde el principio, Curi viene jugando en sintonía con el aparato de Comodoro Py. Dictaminó que el juez Alejo Ramos Padilla debe apartarse del expediente y que todo

tendría que enviarse al edificio de Retiro. Se trata de una maniobra destinada a amortiguar un caso que no sólo le explotó al fiscal más famoso, Carlos Stornelli, sino

también a casi todo el resto de la estructura de Comodoro Py, la más ligada a Cambiemos.

Bidone ya declaró dos veces ante Curi y ahora afronta la tercera declaración. A esto se agrega que el fiscal de Dolores se negó a aceptar al expía Rolando "Rolo" Barreiro como

arrepentido poniendo argumentos insólitos: que se requiere una autorización del presidente Mauricio Macri o que Ramos Padilla debía definir si es competente o no.

Todo indica que si hoy o a más tardar el lunes, Curi no se pronuncia, Alvarez Bognar retirará el pedido para ser aceptado como arrepentido y Bidone declarará directamente ante Ramos Padilla.

A Curi se la acaban los tiempos y la lógica es que firme el acuerdo con Bidone. Hoy en día son pocos los que todavía sostienen a Stornelli y la maquinaria que hay

detrás.