Tras coronarse como la revelación de la última edición de ArteBA, NN Galería regresó en 2019 a la feria con ganas de romperla nuevamente. “A partir de lo que sucedió, se nos valoró. Por lo que tenemos un stand más grande y mejor ubicado”, reconoce con orgullo Facundo Belén, codirector del colectivo artístico creado hace un lustro en La Plata, que recibe al público y a los coleccionistas en Utopía, el espacio conocido hasta 2018 como Barrio Joven, y cuya curaduría recayó en esta ocasión en Alejandra Aguado y Carlos Herrera. “El año pasado, que fue nuestro debut en el evento, éramos cinco artistas que contamos un poco la línea de la galería. Pero en esta ocasión, de los ocho que somos, elegimos a tres que generaron una propuesta que nos representa plenamente. Creo que nuestro ascenso está en presentar a artista por artista. Después de entrar al mercado, y de comenzar a dialogar con el sistema nacional del arte, ahora lo que queremos es afianzarnos y que se entienda el trabajo que estamos haciendo.”

Una de las obras que presenta la NN Galería en este capítulo de ArteBA es Fuera del Hygge, compartida por los artistas platenses Yuyyu Puleston y Joaquín Wall. “Nos pareció divertido porque tienen una relación que los une desde la secundaria”, justifica Belén. “La obra que plantean los aúna también a partir de sus experiencias en Europa.” Mientras Puleston, que sustentó su parte de la propuesta en la pintura, con imágenes de descarte y temas clásicos como autorretratos y paisajes, describe: “Es una ventana hacia una experiencia en una sociedad totalmente desconocida como la nórdica. En 2015 nos encontramos ahí y nos volvimos a reunir acá. Es una vista desde una periferia estética, en el sentido del arte. La decodificación de lo que está de moda, de lo que se impone. Hay ruido, hay noche, y si no hay eso nos sentimos solos. Esto no está vinculado al confort.”

En tanto que Wall completa la obra, que abarca otras técnicas como la escultura, la serigrafía, la cerámica y el riso printing, con diferentes proyectos que realizó. No obstante, de entre las piezas de este artista visual, técnico en artes multimediales, director de fotografía para cine y performer se destaca la videoinstalación Revolve, codirigido por el artista holandés Bram Loogman. “En Holanda hice muchos amigos en el mundo de la danza y de la noche”, detalla Wall sobre los protagonistas de esta escultura social. “Es una toma inédita de un proyecto que era para una aplicación 360. La vendemos por minuto –en total son 15– porque me interesa la práctica de la distribución.”

Y cierra la terna la artista multidisciplinaria Yen Rox, álter ego de Virginia Martín, cofundadora de NN. “Este año traje mi última producción, que es de 2018. Son dos fotografías de un metro por un metro junto con un neón, un textil y una instalación. Trata sobre la transformación, a partir de cómo la cultura nos atraviesa y nos predetermina ciertas actitudes y formas de vivir. Si bien tiene un concepto en conjunto, se puede vender por piezas. Siempre que hago obra pienso que se pueda desperdigar, eso me parece súper atractivo”.

Al igual que sucedió en lo musical con el indie platense durante la década pasada, la capital bonaerense se transformó en los últimos años en una de las sensaciones de la escena nacional de las artes visuales. Y NN Galería sería para ella lo que significa El mató a un policía motorizado para la música. “Tener una galería era una utopía”, asegura Belén, en cuya ciudad, al menos en los últimos tres años, surgieron cinco espacios más de exhibición. “Por eso creamos NN, porque en La Plata no se practica la compra ni el coleccionismo de arte. Pensamos que era una buena posibilidad para armar un mercado local, un referente que estimule. También es el desafío del arte en sí.”

Al mismo tiempo que destaca su actitud e impronta como artistas y gestores, lo que deslumbra de la galería es su representación estética de la contemporaneidad: siempre a un tris del punk. “Es una síntesis de nuestro espíritu. Hay una mezcla desde lo formal y lo establecido, aunque con un lenguaje propio. Cada obra tiene un trasfondo punk. A partir de ese lugar, y desde la periferia del mercado, intentamos mostrar la realidad.”

A pesar de la recesión que padece la Argentina, la escena cultural que más creció en el último año –especialmente en cuanto al consumo– fue la de las artes visuales. “La crisis política, social y cultural que se está viviendo en el país es una invitación y un disparador a generar más contenido”, opina el cofundador de NN Galería, quien ultima una obra que presentará este año en Buenos Aires. “Me parece que esta gente tiene más cosas para decir. El problema son los recursos con los que contamos y el lugar donde empezamos a trabajar con nuestras propuestas. Somos autogestivos y siempre esperamos el apoyo de la provincia, que nunca llega. Tampoco contamos con una cartera de clientes. Aunque no nos impide seguir adelante con las herramientas que tenemos. Eso es una limitación pero, al mismo tiempo, es una condición que me estimula, una posibilidad para revertir la situación actual. Desde ese lugar, y no desde el apoyo del sistema del arte nacional, que está un poco baqueteado, se encuentra un campo fértil.”

* NN Galería participa de ArteBA 2019 en la sección Utopía. La feria sigue hasta el domingo 14 en La Rural, Av. Sarmiento 2704.